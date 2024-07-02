وقال بايدن في تصريحات من البيت الأبيض إن قرار المحكمة يعني أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يُحاكَم ترمب في تهمة السعي لإلغاء نتائج انتخابات 2020 قبل التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وحذر من أن ذلك قد يحوّل الرؤساء الأمريكيين إلى ملوك.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد خلصت في وقت سابق يوم الاثنين إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترمب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية بوصفه رئيساً، لكن يمكن مقاضاته على أفعاله الخاصة، وذلك في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكلٍ ما بحصانة الرئيس من الملاحقة القضائية.

وقال بايدن: "هذه الأمة تأسست على مبدأ أنه لا يوجد ملوك في أمريكا. كلنا متساوون أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة".

وذكر أن قرار المحكمة يعني أنه لم يعُد يوجد الآن أي حدود لما يمكن أن يفعله الرئيس. وأضاف: "إنها سابقة خطيرة، لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن... الحدود الوحيدة سوف يفرضها الرئيس وحده".

ورداً على سؤال على قناة فوكس نيوز حول تصريحات بايدن، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن بيان بايدن "جدير بالازدراء" و"خطير"، متهماً الرئيس بـ"محاولة تقويض المحكمة العليا".

ويواجه ترمب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 التي عُقدت للتصديق على فوز بايدن في الانتخابات. كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وبأن يجري فرز أصواتهم.