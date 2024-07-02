سياسة
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"سابقة خطيرة".. بايدن يستنكر قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، إن حُكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية هو "سابقة خطيرة" يمكن أن تحوّل الرؤساء إلى ملوك، داعياً الشعب الأمريكي إلى الاعتراض على ذلك برفض دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
"سابقة خطيرة".. بايدن يستنكر قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية
بايدن يهاجم قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترمب.. ورئيس النواب الأمريكي يعتبر كلامه "جديراً بالازدراء". / صورة: AFP
2 يوليو 2024

وقال بايدن في تصريحات من البيت الأبيض إن قرار المحكمة يعني أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يُحاكَم ترمب في تهمة السعي لإلغاء نتائج انتخابات 2020 قبل التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وحذر من أن ذلك قد يحوّل الرؤساء الأمريكيين إلى ملوك.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد خلصت في وقت سابق يوم الاثنين إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترمب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية بوصفه رئيساً، لكن يمكن مقاضاته على أفعاله الخاصة، وذلك في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكلٍ ما بحصانة الرئيس من الملاحقة القضائية.

وقال بايدن: "هذه الأمة تأسست على مبدأ أنه لا يوجد ملوك في أمريكا. كلنا متساوون أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة".

وذكر أن قرار المحكمة يعني أنه لم يعُد يوجد الآن أي حدود لما يمكن أن يفعله الرئيس. وأضاف: "إنها سابقة خطيرة، لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن... الحدود الوحيدة سوف يفرضها الرئيس وحده".

ورداً على سؤال على قناة فوكس نيوز حول تصريحات بايدن، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن بيان بايدن "جدير بالازدراء" و"خطير"، متهماً الرئيس بـ"محاولة تقويض المحكمة العليا".

ويواجه ترمب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 التي عُقدت للتصديق على فوز بايدن في الانتخابات. كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وبأن يجري فرز أصواتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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