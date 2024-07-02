سياسة
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تركيا.. تغيير وزاري يشمل حقيبتَي الصحة والبيئة
نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم الثلاثاء، مرسومين رئاسيين يقضيان بتعديلات وزارية في حقيبتَي الصحة، والبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي.
تركيا.. تغيير وزاري يشمل حقيبتَي الصحة والبيئة
تركيا.. تعديلات وزارية تشمل حقيبتَي الصحة والبيئة. / صورة: AA
2 يوليو 2024

وجاء في المرسومين الموقعين من الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين كمال مميش أوغلو وزيراً للصحة خلفاً لفخر الدين قوجة، ومراد قوروم وزيراً للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي خلفاً لمحمد أوزهسكي، وذلك بعد الموافقة على طلب كلّ من قوجة وأوزهسكي إعفاءهما من منصبهما.

مراد قوروم في سطور

وُلِد قوروم عام 1976 بالعاصمة أنقرة، وبعد تخرجه في ثانوية معمار كمال تخرج عام 1999 في قسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة والعمارة بجامعة سلجوق بولاية قونيا (وسط).

خلال الفترة من 1999 حتى 2005 عمل مهندساً لدى عديد من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال الإنشاءات. وبين عامَي 2005 و2006 عمل خبيراً برئاسة إدارة التنمية السكنية التابعة لرئاسة الوزراء TOKi، ومن 2006 حتى عام 2009 عُين مديراً لفرع الإدارة ذاتها بالجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وبين عامَي 2009 و2012 عمل قوروم خبيراً في إدارة تطوير الإسكان، ومنذ 2009 وحتى 2018 عمل مديراً عامّاً بإحدى الشركات التابعة للإدارة المذكورة، قبل أن يتعيّن وزيراً للبيئة في حكومة الرئيس أردوغان عام 2018.

ظلّ قوورم وزيراً للبيئة حتى 2023، ثم انتُخب نائباً في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية في مايو/أيار من العام نفسه. وفي مارس/آذار 2024 ترشح قوروم لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى عن تحالف الجمهور الذي يتزعمه الرئيس أردوغان، ليعود بعدها إلى ترؤس لجنة البيئة في البرلمان التركي، إلى أن عُيّن وزيراً للبيئة مجدداً.

كمال مميش أوغلو

وُلِد الأستاذ الدكتور مميش أوغلو عام 1966 بولاية طرابزون (شمال)، وتخرّج في 1990 في كلية الطب بجامعة حاجات تبه بأنقرة، وعمل طبيباً إخصائياً في الجراحة لدى عديد من المشافي بعموم تركيا.

خلال الفترة بين 1999 و2000 عمل مميش أوغلو في وحدة زراعة الكبد والجهاز الهضمي بجامعة ميامي الأمريكية. وبحلول 2002 عُيّن مميش أوغلو مديراً طبياً لمستشفى PTT بإسطنبول، ومن ثم تدرج في مناصب أخرى مشابهة حتى عُيّن مديراً للصحة بإسطنبول عام 2016.

نال لقب الأستاذ المساعد في الجراحة العامة عام 2008، ثم استكمل دراسته لمرحلة الماجستير بمجال الإدارة الصحية عام 2012 بتخرّجه في جامعة بايكنت التركية. وفي 2016 نال لقب الأستاذ الدكتور (بروفيسور) في مجال الجراحة العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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