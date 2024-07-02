وأوضح بلينكن، خلال جلسة نقاش بشأن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي في معهد بروكينغز بالعاصمة واشنطن، أنه "يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب"، معتبراً أنه "إذا لم تكن هناك خطة لحكم غزة فهناك 3 احتمالات: إما عودة حماس، وإما احتلال إسرائيلي، وإما أن تسود الفوضى، ولن نقبل بذلك".

وتقود قطر ومصر والولايات المتحدة وساطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ونجحت في إقرار هدنة مؤقتة استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسفرت عن تبادل أسرى بين تل أبيب وحماس، وإدخال كميات شحيحة من المساعدات إلى القطاع المحاصَر منذ 18 عاماً.

ولم تثمر جهود مماثلة للدول الثلاث بعد عن الوصول لهدنة أخرى، رغم اجتماعات متكررة بين باريس والقاهرة والدوحة. وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو/أيار على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه "لا يلبي شروطها".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلَّفت نحو 125 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.