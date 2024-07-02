ولفت شعبان، في تقرير للهيئة، إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظة الخليل بـ1307 اعتداءات، تليها محافظة القدس بـ1099 اعتداءً، ثم محافظة نابلس بـ1093 عملية اعتداء.

كما أوضح أن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض (مصادرة أراضٍ وتوسعة استعمارية وتهجير قسري)، وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

ولفت إلى أن واقع أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، قد دخل فعلاً في مرحلة حساسة للغاية، تُضاف إلى كل التعقيدات التي فرضتها دولة الاحتلال، وعلى مدار سنوات الاحتلال الطويلة، مضيفاً أن خطورة ما يحدث هذه الأيام تتمثل في الحاضنة التشريعية والقانونية التي تجتهد دولة الاحتلال من خلالها لتثبيت إجراءات ذات بُعد استراتيجي يستهدف السيطرة والضم لقطاعات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

وتابع: "دولة الاحتلال لا تعتدي على مقدرات شعبنا فحسب، بل تضرب عرض الحائط بمنظومة الشرائع والقوانين الدولية التي جرمت بالأثر الرجعي كل ما تفعله من فرض وقائع على الأرض، الهدف النهائي منها هو إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل وعزل مدينة القدس وتفريغها من جوهرها الثقافي والإنساني والحضاري".

اعتداءات مستوطنين تسقط 7 شهداء

وأضاف شعبان أن الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في الفترة التي يرصدها التقرير بلغت ما مجموعه 1334 اعتداءً، تسببت في استشهاد 7 مواطنين، تراوحت بين الهجوم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها وإحراق المنازل على رؤوس أصحابها وإطلاق النار على المواطنين.

كما شملت الاعتداءات إقامة البؤر الاستيطانية والاستيلاء على أراضي المواطنين والاعتداء على الشوارع والسيارات وشن هجمات منظمة وخطيرة في الفترة الأخيرة، مثلما حدث في قرى المغير وقصرة ودوما وبورين وغيرها، وتركزت هذه الاعتداءات في محافظة نابلس بواقع 399 اعتداءً، وفي محافظة الخليل بـ258 اعتداء، وفي رام الله بواقع 223 اعتداءً.

وأضاف أن سلطات الاحتلال قامت بتسوية أوضاع "شرعنة" 11 بؤرة استيطانية جديدة، من خلال قرارات أو تعديل نفوذ مستوطنات قريبة منها، أو من خلال إقرار مخططات هيكلية، مما ينذر بالاستيلاء على مزيد من الأراضي والتضييق على مزيد من القرى والبلدات الفلسطينية لصالح ما يبنيه المستوطنون.

الاستيلاء على آلاف الدونمات وقطع الأشجار

وأشار شعبان إلى أنه وفي الفترة التي يرصدها التقرير استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 26 ألف دونم من أراضي المواطنين تحت تسميات مختلفة (إعلانات أراضي دولة وتعديل حدود محميات طبيعية، وأوامر استملاك، وأوامر وضع يد لأغراض عسكرية).

كما أوضح أنه في النصف الأول من العام الجاري أصدرت سلطات الاحتلال 359 إخطاراً بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز معظمها في محافظات الخليل (111 إخطاراً) وأريحا (73 إخطاراً) ورام الله (46 إخطاراً).

ونفذت سلطات الاحتلال، حسب التقرير، ما مجموعه 243 عملية هدم، هدمت خلالها 318 منشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء عمليات الهدم 632 شخصاً، منهم 292 طفلاً و199 امرأة.

ولفت شعبان إلى أن "دولة الاحتلال ومليشيا المستوطنين قد تسببت في قطع وتضرر ما مجموعه 9957 شجرة منذ مطلع العام، منها 4097 شجرة زيتون، في رقم قياسي آخر يسجل ضد الشجرة الفلسطينية في استهداف واضح وممنهج في إطار تفريغ وتبوير الأرض".