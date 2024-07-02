سياسة
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روسيا: قرار واشنطن في مجلس الأمن حول غزة يقوّض مساعي وقف إطلاق النار
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس الاثنين، إن القرار الأمريكي بشأن غزة الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 10 يونيو/حزيران استُخدم لتقويض مساعي وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
روسيا: قرار واشنطن في مجلس الأمن حول غزة يقوّض مساعي وقف إطلاق النار
شدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على ضرورة المطالبة بوقف إطلاق نار "نهائي وفوري وتمكن مراقبته" / صورة: AFP
2 يوليو 2024

وبخصوص استمرار إسرائيل في حربها على غزة رغم صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، شدد المندوب الروسي في مؤتمر صحفي على ضرورة المطالبة بوقف إطلاق نار "نهائي وفوري وتمكن مراقبته".

وفي إشارة إلى أن القرار الأمريكي لم يتناول بشكل واضح مسألة وقف إطلاق النار، ذكر أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أشار إليها القرار كانت "غامضة" ولم تشمل التفاصيل الضرورية.

ولفت إلى أن روسيا امتنعت عن التصويت لهذا السبب، وأن الروس لا يريدون التوقيع على قرار لم يكن تنفيذه وأهدافه وإطاره الزمني واضحاً.

وقال: "لم نرغب في السماح بتقويض العملية من خلال إعطاء شيك على بياض لزملائنا.. يُستخدم قرار الولايات المتحدة بشأن غزة لتقويض العملية". وأردف: "الآن يحاولون إلقاء اللوم على حماس، لكن حماس أبدت رأيها بشأن كيفية تنفيذ القرار".

وفي 10 يونيو/حزيران اعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الذي يطلب دعم الاقتراح المكون من ثلاث مراحل الذي أعلنه بايدن والذي ينص على وقف إطلاق النار في غزة في المرحلة الأولى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلَّفت قرابة 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافةً إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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