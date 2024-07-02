وبخصوص استمرار إسرائيل في حربها على غزة رغم صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، شدد المندوب الروسي في مؤتمر صحفي على ضرورة المطالبة بوقف إطلاق نار "نهائي وفوري وتمكن مراقبته".

وفي إشارة إلى أن القرار الأمريكي لم يتناول بشكل واضح مسألة وقف إطلاق النار، ذكر أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أشار إليها القرار كانت "غامضة" ولم تشمل التفاصيل الضرورية.

ولفت إلى أن روسيا امتنعت عن التصويت لهذا السبب، وأن الروس لا يريدون التوقيع على قرار لم يكن تنفيذه وأهدافه وإطاره الزمني واضحاً.

وقال: "لم نرغب في السماح بتقويض العملية من خلال إعطاء شيك على بياض لزملائنا.. يُستخدم قرار الولايات المتحدة بشأن غزة لتقويض العملية". وأردف: "الآن يحاولون إلقاء اللوم على حماس، لكن حماس أبدت رأيها بشأن كيفية تنفيذ القرار".

وفي 10 يونيو/حزيران اعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الذي يطلب دعم الاقتراح المكون من ثلاث مراحل الذي أعلنه بايدن والذي ينص على وقف إطلاق النار في غزة في المرحلة الأولى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلَّفت قرابة 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافةً إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.