وحسب بيان للوزارة، جرى تحييد 10 إرهابيين من التنظيم في منطقتي عمليتي "المخلب" و"المخلب-القفل" شمال العراق.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل "PKK" في مناطق متينا والزاب وأفشين - باسيان، شمال العراق.

كما جرى تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "PKK/YPG"، في منطقة "غصن الزيتون" شمال سوريا.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمَي "داعش" و"PKK/YPG".

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيانها، مواصلة عملياتها ضد الإرهابيين حتى تدمير أوكارهم كافة.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.