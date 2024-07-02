سياسة
2 دقيقة قراءة
"الدفاع التركية" تعلن تحييد 13 إرهابياً شمالي العراق وسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 13 إرهابياً من تنظيم "PKK/YPG" شمالي العراق وسوريا.
"الدفاع التركية" تعلن تحييد 13 إرهابياً شمالي العراق وسوريا
وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 13 إرهابياً شمالي العراق وسوريا / صورة: AA
2 يوليو 2024

وحسب بيان للوزارة، جرى تحييد 10 إرهابيين من التنظيم في منطقتي عمليتي "المخلب" و"المخلب-القفل" شمال العراق.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل "PKK" في مناطق متينا والزاب وأفشين - باسيان، شمال العراق.

كما جرى تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "PKK/YPG"، في منطقة "غصن الزيتون" شمال سوريا.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمَي "داعش" و"PKK/YPG".

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيانها، مواصلة عملياتها ضد الإرهابيين حتى تدمير أوكارهم كافة.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us