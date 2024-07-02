وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ جيش الاحتلال سمح بنشر اسمَي الضابطين القتيلين، وهما من أفراد الكتيبة 121 التابعة للواء الثامن.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الرائد الاحتياط نداف الحنان نولر، البالغ من العمر 30 عاماً، من القدس، والرائد احتياط إيال ابنيون، 25 عاماً، من هود هشارون، قُتلا في معركة وسط قطاع غزة.

وأشارت تقارير إلى أن الضابطين قُتلا جراء انفجار عبوة ناسفة في محور نتساريم وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب قُتل 674 جندياً من جيش الاحتلال، منهم 320 منذ بداية العمليات البرية في غزة.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدّعي عامّ المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.