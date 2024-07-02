سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في اشتباكات وسط غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي وإصابة 11 آخرين في هجوم على محور نتساريم في وسط قطاع غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في اشتباكات وسط غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في مواجهات وسط غزة. / صورة: Reuters
2 يوليو 2024

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ جيش الاحتلال سمح بنشر اسمَي الضابطين القتيلين، وهما من أفراد الكتيبة 121 التابعة للواء الثامن.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الرائد الاحتياط نداف الحنان نولر، البالغ من العمر 30 عاماً، من القدس، والرائد احتياط إيال ابنيون، 25 عاماً، من هود هشارون، قُتلا في معركة وسط قطاع غزة.

وأشارت تقارير إلى أن الضابطين قُتلا جراء انفجار عبوة ناسفة في محور نتساريم وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب قُتل 674 جندياً من جيش الاحتلال، منهم 320 منذ بداية العمليات البرية في غزة.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدّعي عامّ المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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