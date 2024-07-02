سياسة
2 دقيقة قراءة
ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات في إسرائيل بنسبة 52% عن الدول المتقدمة
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل بنسبة 52% عن الدول المتقدمة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية، حسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات في إسرائيل بنسبة 52% عن الدول المتقدمة
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل بـ52% من المتوسط / صورة: Reuters Archive
2 يوليو 2024

وحسب مقارنات الأسعار التي نشرتها المنظمة في تقرير أمس الاثنين، فإن أسعار الغذاء والمشروبات في إسرائيل هي أعلى بـ52% من معدلها في الدول المتطورة، أي إنه مقابل كل 100 شيكل يدفعها المواطن الإسرائيلي ثمناً للغذاء والمشروبات، فإن المواطن في دول غربية يدفع 52 شيكلاً.

كما تكشف القائمة أن أسعار الخبز والحبوب في إسرائيل هي ثاني أغلى أسعار في الدول المتطورة، إذ إن سعرها أعلى من مثيلاتها في تلك الدولة بنحو 49%. وسجلت أسعار منتجات الألبان والبيض الإسرائيلية المرتبة الثانية بين أغلى الأسعار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ عددها 38 دولة، إذ كانت أعلى تكلفة بنسبة 64% من المتوسط، وتأتي في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.

أما بخصوص اللحوم، فتأتي إسرائيل في الموقع الرابع من بين الدول التي فيها أغلى الأسعار، أي تسبقها 3 دول فيها الأسعار أعلى، وبموازاة ذلك، فإن المواطن الإسرائيلي يدفع مقابل اللحوم بالمعدل 64% أكثر من المواطنين في مجمل الدول المتطورة.

وتبين القائمة أن إسرائيل تأتي في المكان السابع من حيث أسعار الفاكهة والخضار، إذ يدفع المستهلك الإسرائيلي بالمعدل 25% أكثر من باقي المواطنين في الدول الأخرى مقابل الفاكهة والخضراوات. كما أن سعر زيت الزيتون مرتفع أيضاً مقارنة بالدول في أنحاء العالم، إذ يأتي سعره في المرتبة الخامسة، ويدفع المواطن في إسرائيل بالمعدل 36% أكثر من غيره مقابل شراء زيت الزيتون.

أما المجال الوحيد الذي يظهر في القائمة وبه يمتاز الإسرائيليون فيه عن غيرهم بالسعر هو مجال خدمات الاتصالات والاتصال الخليوي، إذ إن السعر في إسرائيل هو أقل بـ30% بالمعدل عن الأسعار في الدول الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us