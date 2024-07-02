وحسب مقارنات الأسعار التي نشرتها المنظمة في تقرير أمس الاثنين، فإن أسعار الغذاء والمشروبات في إسرائيل هي أعلى بـ52% من معدلها في الدول المتطورة، أي إنه مقابل كل 100 شيكل يدفعها المواطن الإسرائيلي ثمناً للغذاء والمشروبات، فإن المواطن في دول غربية يدفع 52 شيكلاً.

كما تكشف القائمة أن أسعار الخبز والحبوب في إسرائيل هي ثاني أغلى أسعار في الدول المتطورة، إذ إن سعرها أعلى من مثيلاتها في تلك الدولة بنحو 49%. وسجلت أسعار منتجات الألبان والبيض الإسرائيلية المرتبة الثانية بين أغلى الأسعار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ عددها 38 دولة، إذ كانت أعلى تكلفة بنسبة 64% من المتوسط، وتأتي في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.

أما بخصوص اللحوم، فتأتي إسرائيل في الموقع الرابع من بين الدول التي فيها أغلى الأسعار، أي تسبقها 3 دول فيها الأسعار أعلى، وبموازاة ذلك، فإن المواطن الإسرائيلي يدفع مقابل اللحوم بالمعدل 64% أكثر من المواطنين في مجمل الدول المتطورة.

وتبين القائمة أن إسرائيل تأتي في المكان السابع من حيث أسعار الفاكهة والخضار، إذ يدفع المستهلك الإسرائيلي بالمعدل 25% أكثر من باقي المواطنين في الدول الأخرى مقابل الفاكهة والخضراوات. كما أن سعر زيت الزيتون مرتفع أيضاً مقارنة بالدول في أنحاء العالم، إذ يأتي سعره في المرتبة الخامسة، ويدفع المواطن في إسرائيل بالمعدل 36% أكثر من غيره مقابل شراء زيت الزيتون.

أما المجال الوحيد الذي يظهر في القائمة وبه يمتاز الإسرائيليون فيه عن غيرهم بالسعر هو مجال خدمات الاتصالات والاتصال الخليوي، إذ إن السعر في إسرائيل هو أقل بـ30% بالمعدل عن الأسعار في الدول الغربية.