سياسة
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وزير الداخلية التركي: توقيف 474 شخصاً جراء أعمال التحريض في قيصري
أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الثلاثاء، توقيف 474 شخصاً على خلفية التحريض إثر الأحداث التي شهدتها ولاية قيصري، بينهم 285 من أصحاب السوابق.
وزير الداخلية التركي: توقيف 474 شخصاً جراء أعمال التحريض في قيصري
توقيف 474 شخصاً على خلفية التحريض إثر الأحداث التي شهدتها ولاية قيصري في تركيا / صورة: AA
2 يوليو 2024

وأفاد يرلي قايا في منشور عبر منصة إكس، بأن 285 شخصاً ممن أوقفوا من أصحاب السجلات الجنائية في جرائم مختلفة مثل تهريب اللاجئين والإصابة والمخدرات والنهب والسرقة والتحرش الجنسي والاحتيال وتزوير الأموال.

ودعا الوزير المواطنين الأتراك إلى عدم الانسياق خلف الأعمال التحريضية، والتصرف باعتدال، كما طالبهم بعدم ارتكاب جرائم مثل إيذاء الناس والبيئة والممتلكات بوسائل غير قانونية.

وشدّد وزير الداخلية على أن تركيا دولة قوية، متعهداً بمحاسبة من يدبرون لهذه المخططات والمؤامرات "ضد دولتنا وشعبنا".

والاثنين، أعلن يرلي قايا توقيف 67 شخصاً يشتبه باعتدائهم على أملاك سوريين في قيصري التي شهدت أعمال شغب، أمس الأحد، عقب ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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