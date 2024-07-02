سياسة
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جيش الاحتلال يواصل تهجير الفلسطينيين وإفراغ الأحياء في قطاع غزة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة التهجير وإفراغ الأحياء الفلسطينية في قطاع غزة من سكانها، وبخاصة في الأحياء الشرقية الممتدة على طول الحدود ما بين القطاع وإسرائيل.
جيش الاحتلال يواصل تهجير الفلسطينيين وإفراغ الأحياء في قطاع غزة
ربع مليون شخص اضطروا إلى النزوح قسراً شرق خان يونس / صورة: Reuters
2 يوليو 2024

وأمس الاثنين، اضطر أكثر من 250 ألف فلسطيني في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس إلى ترك بيوتهم قسراً والتوجه إلى منطقة المواصي في وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأونروا في منشور على منصة إكس: "بعد أسابيع فقط من إجبار الناس على العودة إلى مدينة خان يونس المدمرة (جنوب القطاع)، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة للمنطقة".

وأضافت: "مرة أخرى تواجه الأسر النزوح القسري، وتشير تقديراتنا إلى أن 250 ألف شخص سيضطرون إلى الفرار، رغم أنه لا يوجد مكان آمن في غزة".

سياسة ممنهجة

وليست هذه المرة الأولى التي يضطر فيها سكان هذه الأحياء إلى النزوح عن بيوتهم، إذ توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر أبريل/نيسان الماضي بالمناطق الشرقية لمدينة بيت حانون وجباليا، بعد أن أجبرت سكانها على إخلاء بيوتهم.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، سلامة معروف، وقتها إن الاحتلال يسعى "لإفراغ بيت حانون والمنطقة الشرقية من جباليا شمال غزة، حيث نفذ عملية عسكرية وتقدمت جرافاته ودباباته تجاه مراكز الإيواء في بيت حانون".

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمراً بإخلاء الأحياء الشرقية لمدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين في هذه الأحياء.

وامتدت عمليات دفع الناس إلى النزوح إلى المحافظة الوسطى لقطاع غزة، بعد أن توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية للمحافظة في شهر يونيو/حزيران المنصرم ما دفع سكان مخيمي البريج والمغازي إلى النزوح.

ومع عودة الاحتلال إلى محافظة خان يونس تكون أهم الأحياء الشرقية في قطاع غزة خلال شهرين قد تعرضت لتوغل وتعرض سكانها للنزوح مجدداً بشكل قسري.

المنطقة العازلة

منذ الأيام الأولى لعملياته العسكرية البرية في قطاع غزة، ركز جيش الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء منطقة عازلة على طول المناطق الحدودية.

ونقلت وكالة رويترز في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، أي بعد أقل من شهرين عن بدء العملية البرية، عن مصادر إبلاغ الحكومة الإسرائيلية لعدد من الدول الإقليمية نيتها إقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة.

وأظهرت الصور الجوية والأقمار الصناعية تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمالاً هندسية على طول الحدود مع قطاع غزة، تضمنت هدم المنازل وتجريف الأراضي القريبة من الحدود.

وتحتل عمليات الإغارة على سكان الأحياء الشرقية موقعاً محورياً في عملية بناء المنطقة العازلة، من خلال الاستمرار في تدمير منازل هذه الأحياء وإفراغها من سكانها عبر تحويلها إلى مناطق يصعب الاستقرار والبقاء فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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