ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، قولها إنه "منذ أن بدأ حزب الله هجومه على شمال إسرائيل، رُصد أكثر من 1023 هجوماً ضد المباني المدنية والعامة والبنية التحتية"، وجرى باستخدام "الصواريخ والطائرات من دون طيار التي مصدرها لبنان".

ولفتت الوزارة إلى أن "ما يقرب من ربع الأضرار ناجمة عن عمليات الجيش الإسرائيلي، ومعظمها لسكان عاديين"، من دون تحديد طبيعة هذه العمليات وما إذا كانت رداً على استهدافات من "حزب الله".

وأوضحت أن مديرية "الأفق الشمالي" التابعة لها، بدأت بالفعل "مشروعاً تجريبياً في كيبوتس (مستوطنة) المنارة لتقييم مدى وشدة الأضرار هناك، والناجمة بشكل رئيسي عن ضربات الطائرات من دون طيار".

وتحدثت الوزارة عن أن هناك "5 تجمعات هي الأكثر تضرراً في شمال إسرائيل". وتشمل هذه المستوطنات "كريات شمونة، إذ أُبلغ عن 147 إصابة حتى الآن، تليها المنارة، فقد تضرر 130 مبنى بدرجات متفاوتة، والمطلة التي تضم 121 منزلاً معظمها جرى تدميره، ولم تُقيّم بسبب مخاوف أمنية، فضلاً عن شلومي، إذ أصيب 155 مبنى، وفي عرب العرامشة تضرر 88 منزلاً".

وفي سياق متصل، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، غيؤرا زالتس، قوله إن الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية "ليست ناتجة فقط عن نيران حزب الله، ولكن أيضاً من الوجود المطول لقوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة".

وأضاف: "نحن لا نقوم بأي إصلاحات في الوقت الحالي، لأنه حتى المقاولون رفضوا الحضور للإصلاح أو البناء. ولا يمكننا حتى تقدير متى سنكون قادرين على البدء في التعامل مع الأضرار والبدء في إعادة البناء".

في السياق، تتواصل المواجهات والقصف المتبادل بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، إذ أكد الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، مقتل مدني في غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة البستان جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت محول الكهرباء في مشروع الطيبة جنوبي البلاد ما أدى إلى اشتعال النيران.

وأخلت إسرائيل عشرات المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، حيث تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

ويرفض المستوطنون العودة إلى منازلهم في ظل استمرار المواجهات، التي ترهن الفصائل وقفها بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي خلفت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.