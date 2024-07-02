وأفاد تقرير "جرائم الاحتلال الإسرائيلي" أصدرته محافظة القدس، أعلى سلطة محلية حكومية تمثل المدينة، بأنه قد "ارتقى 23 شهيداً في القدس خلال النصف الأول من العام 2024، بينهم 10 أطفال، أصغرهم طفلة لم تتجاوز 4 أعوام".

وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال يحتجز "جثامين 41 شهيداً مقدسياً حتى نهاية النصف الأول من العام 2024"، مشيراً إلى أن "اعتداءات المستوطنين والمتطرفين اليهود ازدادت على الفلسطينيين بشكل عام وعلى أهالي محافظة القدس بشكل خاص (وبلغت) 73 اعتداء، منها 10 بالإيذاء الجسدي"، مضيفاً أن "79 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز".

الاعتداء على الأقصى

وعن المسجد الأقصى، قال التقرير إن "25 ألفاً و54 مستوطناً و19 ألفاً و118 تحت مسمى سياحة اقتحموا المسجد خلال الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال والمسمى الفترتين الصباحية والمسائية بمساندة شرطة الاحتلال، وأدّوا خلال الاقتحامات صلوات وطقوساً تلمودية".

وطوال النصف الأول من 2024 واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصار المسجد الأقصى "الذي فرضته منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بدء الحرب على غزة) من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه" وفق المحافظة.

المقدسات المسيحية

وعن المقدسات المسيحية، رصد التقرير حرمان آلاف المسيحيين هذا العام من الوصول إلى القدس لإحياء الأعياد، والتضييق عليهم.

وأشار المصدر إلى أن "بلدية الاحتلال سلمت (خلال يونيو/حزيران 2024) رؤساء كنائس في القدس ويافا والناصرة والرملة قراراً بأن بلدية الاحتلال ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عدم دفع الضرائب العقارية (الأرنونا)، وذلك بما يتعارض مع اتفاقية الوضع القائم والقوانين الدولية".

اعتقالات

ورصد التقرير أيضا "708 حالات اعتقال في مناطق محافظة القدس كافة، بينهم 73 طفلاً و 37 سيدة"، مشيراً إلى أن "205 أحكام صدرت خلال 2024 بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين" و"28 قراراً بالحبس المنزلي" و"54 قرار إبعاد، 31 منها بالإبعاد عن المسجد الأقصى".

الهدم والاستيطان

وتابعت المحافظة أن "127 عملية هدم وتجريف جرت خلال العام ذاته منها 42 عملية هدم ذاتي قسري (لتجنب غرامات تفرضها البلدية الإسرائيلية إن نفذت هي عملية الهدم)، و73 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بذريعة إقامتها من دون ترخيص، على الرغم من ندرة منح موافقة على التراخيص اللازمة لبناء منازل المقدسيين".

وأشار التقرير إلى التصديق "على 13 مشروعاً استيطانياً جديداً، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ أكثر من 9 مشاريع جرى التصديق عليها في وقت سابق، كما أنهت سلطات الاحتلال العمل على مشروعين استعماريين".

وبالتزامن مع بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشاره وعملياته في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مخلفاً 556 شهيداً و5 آلاف و300 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.