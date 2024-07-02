ونقلت قناة SBSNews عن بايمان، قولها إنها فقدت كل اتصال مع زملائها في الحزب، متهمة بعض الأعضاء في الحزب بمحاولة "ترهيبها لحملها على الاستقالة من مجلس الشيوخ".

والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن الحزب الحاكم أوقف عضوية بايمان لدعمها مقترحاً في البرلمان للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبراً بأن موقفها "يقوّض" الموقف الجماعي لحزب العمال.

وكانت كل من أرمينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا، قد أعلنت مؤخراً اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.

وأضافت بايمان لـSBSNews "استُبعدت من الاجتماعات الحزبية واللجان والمحادثات الحزبية الداخلية"، كما قالت إنها تلقت تعليمات بتجنّب جميع الواجبات البرلمانية التي تتطلب التصويت، بما في ذلك الانقسامات والاقتراحات والمسائل ذات الاهتمام العام".

وأوضحت بأنها قررت الامتناع عن التصويت في مجلس الشيوخ لبقية الأسبوع ما لم يتغير الوضع (ليتوافق مع مبادئها بدعم غزة)".

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، يتوقع انعقاد اجتماعات لجان حزب العمال، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع المؤتمر الحزبي الأربعاء، لمناقشة عقوبات أشد، بما في ذلك طرد بايمان من البرلمان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت حتى الثلاثاء، نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.