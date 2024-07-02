سياسة
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لدعمها غزة.. النائبة الأسترالية فاطمة بايمان: أتعرّض للضغط من أجل الاستقالة
اتهمت عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال الأسترالي الحاكم، فاطمة بايمان، زملاءها بمحاولة استبعادها والضغط عليها لدفعها للاستقالة بسبب موقفها الداعم لغزة، بينما يتوقع انعقاد اجتماع للجان الحزب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة فصلها من البرلمان.
لدعمها غزة.. النائبة الأسترالية فاطمة بايمان: أتعرّض للضغط من أجل الاستقالة
تواجه فاطمة بايمان ضغوطات من زملائها للاستقالة من البرلمان (المصدر: إعلام أسترالي) / Others
2 يوليو 2024

ونقلت قناة SBSNews عن بايمان، قولها إنها فقدت كل اتصال مع زملائها في الحزب، متهمة بعض الأعضاء في الحزب بمحاولة "ترهيبها لحملها على الاستقالة من مجلس الشيوخ".

والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن الحزب الحاكم أوقف عضوية بايمان لدعمها مقترحاً في البرلمان للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبراً بأن موقفها "يقوّض" الموقف الجماعي لحزب العمال.

وكانت كل من أرمينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا، قد أعلنت مؤخراً اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.

وأضافت بايمان لـSBSNews "استُبعدت من الاجتماعات الحزبية واللجان والمحادثات الحزبية الداخلية"، كما قالت إنها تلقت تعليمات بتجنّب جميع الواجبات البرلمانية التي تتطلب التصويت، بما في ذلك الانقسامات والاقتراحات والمسائل ذات الاهتمام العام".

وأوضحت بأنها قررت الامتناع عن التصويت في مجلس الشيوخ لبقية الأسبوع ما لم يتغير الوضع (ليتوافق مع مبادئها بدعم غزة)".

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، يتوقع انعقاد اجتماعات لجان حزب العمال، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع المؤتمر الحزبي الأربعاء، لمناقشة عقوبات أشد، بما في ذلك طرد بايمان من البرلمان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت حتى الثلاثاء، نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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