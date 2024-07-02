وشارك في حفل التوقيع الذي أقيم بالمجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، ماهينور أوزدمير غوكطاش، ووزيرة تنمية المجتمع الإماراتية شما بنت سهيل المزروعي.

كما وقعت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مع مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مذكرة تفاهم فيما يتعلق بإعادة إعمار وصيانة وتطوير مجمع الشيخ زايد لرعاية الطفل في إسطنبول.

ووقع مذكرة التفاهم في هذا السياق نيابة عن الوزارة التركية، عائشة غول يلدريم كارا المديرة العامة لخدمات الأطفال بالوزارة، ومحمد عتيق الفلاحي مدير عام المؤسسة الإماراتية.

وفي كلمتها خلال الحفل قالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، ماهينور أوزدمير غوكطاش، إن التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا يقوم على علاقة عميقة الجذور، مؤكدة أن هناك المزيد دائماً لما يمكن القيام به من أجل الأطفال.

وأضافت الوزيرة التركية "آمل أن يستمر ويزداد تعاوننا الثنائي، وأعتقد أننا سنتخذ خطوات مهمة من خلال التعاون الذي سنقدمه في مجال الخدمات الاجتماعية. هذه هي البداية، وآمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل".

من جانبها قالت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية شما بنت سهيل المزروعي إنه بفضل هذا التعاون جرى إحراز تقدم مهم للغاية مع تركيا، وتمنت أن يكون الاتفاق مفيداً لكلا البلدين.

وتشمل مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الخدمات الاجتماعية بين الوزارتين، تعزيز دور الأسرة والمرأة، وضع سياسات تشغيل وتمكين المرأة، وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية، وتوفير الخدمات الاجتماعية للأسر والنساء والأطفال والمعوقين وكبار السن، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين.