سياسة
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الهند.. أكثر من 100  قتيل بسبب تدافع خلال تجمع ديني
أعلن مسؤول حكومي هندي، مقتل 116 أشخاص وجرح العشرات، اليوم الثلاثاء، بسبب حادث تدافع خلال تجمع ديني هندوسي في شمال البلاد.
الهند.. أكثر من 100  قتيل بسبب تدافع خلال تجمع ديني
سيارة إسعاف تحمل ضحايا حادث تجمع ديني بشمال الهند / صورة: AFP
2 يوليو 2024

وأفادت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن تدافعا وقع خلال مناسبة دينية أدى إلى مقتل 116 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال شيترا في، مفوض مدينة عليقار في ولاية أوتار براديش: "أكدنا مقتل 97 شخصاً حتى الآن ونركز على تقديم الإغاثة والمساعدات الطبية للضحايا"، بينما أفاد مسؤول لقناة تليفزيونية هندية بمقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص في حادث التدافع.

وأفادت قناة "NDTV" الإخبارية المحلية، بأن القتلى في الحادث الذي وقع في منطقة حتراس، بينهم نساء وأطفال.

من جانبها، قالت الشرطة المحلية إن التحقيق جار لكشف ملابسات الحادثة، وقد جرى التعرف على هوية القتلى.

وعلق رئيس وزراء الولاية، يوغي أديتياناث، على الحادثة بالقول إن "الخسائر في الأرواح أمر مؤسف"، وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا.

بينما أعلن وزير الدفاع راجناث سينغ، أن "الإدارة المحلية تقدم كل مساعدة ممكنة لجميع الضحايا، تحت إشراف حكومة الولاية".

وقدم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تعازيه لأسر الضحايا، معربا عن تعاطفه معهم.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر منصة إكس، مشاهد لجثث ضحايا ملقاة على الأرض، وأخرى لنقل أعداد من الضحايا في مركبات، بينما بدت الصدمة والحزن على الحاضرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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