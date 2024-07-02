وقال ممثل المنظمة بالأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن أوامر الإخلاء الأخيرة "أثرت على العمليات في مستشفى غزة الأوروبي، رغم أن المستشفى نفسه لا يخضع لأوامر الإخلاء".

والاثنين، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة شرق مدينة خان يونس بالإخلاء "الفوري" بزعم أنها "مناطق قتال خطيرة"، ولم يأمر الجيش المستشفى رسمياً بالإخلاء، إلا أنه يقع في منطقة الفخاري التي أنذر بإخلائها، علماً أن "مستشفى غزة الأوروبي" يعدّ من المستشفيات القليلة الباقية والعاملة في القطاع.

وأوضح ممثل الصحة العالمية، أن 270 مريضاً، إلى جانب الطواقم الطبية، غادروا المستشفى ذاتياً أمس الاثنين، مشدداً على أن "انعدام الأمن قرب أي مستشفى وعدم إمكانية وصول المرضى والعاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين لإمدادات الوقود والإمدادات الطبية والمياه والغذاء يمكن أن يجعل المستشفيات غير قادرة على العمل بسرعة كبيرة".

وأضاف بيبركورن أنه "لم يبق بمستشفى غزة الأوروبي سوى 3 مرضى، و3 آخرين في المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر"، مشيراً إلى أن معظم المرضى جرى تحويلهم إلى "مجمع ناصر الطبي" غربي مدينة خان يونس، مؤكداً أن عمليات الإخلاء بالمستشفى استؤنفت صباح الثلاثاء بمساعدة وزارة الصحة الفلسطينية.

1,9 مليون نازح

وفي السياق، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، اليوم الثلاثاء إن 1,9 مليون شخص هم اليوم نازحون في القطاع، مضيفة أنها "تشعر بقلق عميق" إزاء التقارير التي صدرت عن أوامر إخلاء جديدة في خان يونس من طرف جيش الاحتلال.

وقالت سيغريد كاغ في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك: "لقد هُجّر أكثر من مليون شخص مرة أخرى، وهم يبحثون يائسين عن المأوى والأمان"، مشيرة إلى أن "هناك اليوم 1,9 مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء غزة وأشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أوامر جديدة بالإخلاء صدرت في منطقة خان يونس".

وتابعت كاغ: "لقد سقط المدنيون الفلسطينيون في غزة في هاوية من المعاناة. لقد تحطمت منازلهم، وانقلبت حياتهم رأساً على عقب. ولم تتسبب الحرب في أعمق الأزمات الإنسانية فحسب، بل أطلقت العنان لعاصفة من البؤس الإنساني".

وقالت إن المساعدات لا تصل بشكل كافٍ إلى القطاع الذي مزقته الحرب، وإن فتح معابر جديدة خصوصاً إلى جنوب غزة، ضروري لتجنّب وقوع كارثة إنسانية، مضيفة أنه يجب إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، وناشدت المجتمع الدولي أيضاً بذل المزيد من الجهد لتمويل جهود الإغاثة.

ومنذ بدء الحرب، عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفياتها من الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت نحو 125 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.