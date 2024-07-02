وحضر حفل افتتاح المشاريع في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.

وقال الربيعة في كلمة خلال الحفلكلمة خلال حفل افتتاح المشاريع، إن أفضل وسيلة لتخفيف آلام الضحايا هي التضامن والتعاون. وأكد أن نحو 5 آلاف شخص سيستفيدون من المشاريع، مضيفاً أنهم شيّدوا 3 آلاف منزل في سوريا وتركيا ضحايا الزلزال، وأنهم بصدد بناء ألف منزل آخر في ولاية هاطاي.

بدوره، قال والي غازي عنتاب، كمال تشيبر، إن مشاعر مثل التعاون ومشاركة الآلام المستمرة منذ التاريخ القديم قد جرى اختبارها بعمق مرة أخرى بعد الزلزال.

وشدّد على أن المملكة العربية السعودية وقفت بكل طاقتها إلى جانب الضحايا منذ اليوم الأول للزلزال وحتى اليوم.

وشهد الحفل افتتاح 7 مشاريع، منها 120 عملية جراحية لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي، وتوزيع 375 سماعة أذن، والدعم النفسي لـ750 من ضحايا الزلزال، والدعم الاقتصادي لـ50 شخصاً ودمجهم في القوى العاملة، وتوزيع ألفي طرد غذائي ومواد تنظيف، وتركيب أطراف صناعية لـ69 شخصاً من فاقدي الأطراف.

وفي 6 فبراير/شباط 2023، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، وخلفت الكارثة عشرات الآلاف من الضحايا.