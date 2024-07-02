وقالت أمينة أردوغان في كلمتها خلال الفاعلية، إن خدمة الأسرة الحاضنة تشكل أساس مشروع السفراء المتطوعين (سفراء القلوب)، الذي يهدف إلى تحسين ظروف الأطفال تحت حماية الدولة، والذي انطلق قبل 12 عاماً.

وأضافت أمينة أردوغان: " يجري تعزيز هذا الأساس يوماً بعد يوم من خلال ممارسات جديدة يجري تنفيذها في الداخل والخارج".

وأوضحت السيدة الأولى "أن البيئة الأكثر سلاماً وأماناً الممكنة للطفل هي من خلال فكرة أنها بيئة عائلية. ونتيجة للعمل المنجز ومشروع السفراء المتطوعين، وقد ارتفع عدد الأطفال في دور الحضانة من 515 إلى أكثر من 10 آلاف منذ عام 2002".

وأشارت أمينة أردوغان إلى أن 1124 من هؤلاء الأطفال لديهم احتياجات خاصة، وقالت: "لحسن الحظ، تزداد قدرة أسرنا الحاضنة بنسبة 12 بالمئة تقريباً كل عام".

وتابعت "سنواصل العمل معاً لتعزيز الفرص التي ستجمع أطفالنا المحميين مع الأسر الحاضنة في جميع الولايات، وسنساعد عائلاتنا التي تفتح قلوبها لأطفالنا".

ولفتت السيدة الأولى إلى أهمية الإجراءات الداعمة لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية فيما يتعلق بالأسرة الحاضنة، وأعربت عن اعتقادها بأن ممارسات مثل دليل تطبيق الأسرة الحاضنة وأكاديمية الأسرة الحاضنة ستشجع المتطوعين الجدد الذين يفكرون في أن يصبحوا أسرة حاضنة.