سياسة
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سفراء القلوب.. أمينة أردوغان تلتقي عقيلات محافظي الولايات والأسر الحاضنة
التقت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء ،عقيلات محافظي الولايات والأسر الحاضنة، ضمن برنامج سفراء القلوب في تنمية المجتمع، الذي أقيم بالمكتبة الوطنية بالمجمّع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بمناسبة يوم الأسرة الحاضنة.
سفراء القلوب.. أمينة أردوغان تلتقي عقيلات محافظي الولايات والأسر الحاضنة
أمينة أردوغان خلال حفل بمناسبة يوم الأسرة الحاضنة بالمجمع الرئاسي في أنقرة / صورة: AA
2 يوليو 2024

وقالت أمينة أردوغان في كلمتها خلال الفاعلية، إن خدمة الأسرة الحاضنة تشكل أساس مشروع السفراء المتطوعين (سفراء القلوب)، الذي يهدف إلى تحسين ظروف الأطفال تحت حماية الدولة، والذي انطلق قبل 12 عاماً.

وأضافت أمينة أردوغان: " يجري تعزيز هذا الأساس يوماً بعد يوم من خلال ممارسات جديدة يجري تنفيذها في الداخل والخارج".

وأوضحت السيدة الأولى "أن البيئة الأكثر سلاماً وأماناً الممكنة للطفل هي من خلال فكرة أنها بيئة عائلية. ونتيجة للعمل المنجز ومشروع السفراء المتطوعين، وقد ارتفع عدد الأطفال في دور الحضانة من 515 إلى أكثر من 10 آلاف منذ عام 2002".

وأشارت أمينة أردوغان إلى أن 1124 من هؤلاء الأطفال لديهم احتياجات خاصة، وقالت: "لحسن الحظ، تزداد قدرة أسرنا الحاضنة بنسبة 12 بالمئة تقريباً كل عام".

وتابعت "سنواصل العمل معاً لتعزيز الفرص التي ستجمع أطفالنا المحميين مع الأسر الحاضنة في جميع الولايات، وسنساعد عائلاتنا التي تفتح قلوبها لأطفالنا".

ولفتت السيدة الأولى إلى أهمية الإجراءات الداعمة لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية فيما يتعلق بالأسرة الحاضنة، وأعربت عن اعتقادها بأن ممارسات مثل دليل تطبيق الأسرة الحاضنة وأكاديمية الأسرة الحاضنة ستشجع المتطوعين الجدد الذين يفكرون في أن يصبحوا أسرة حاضنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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