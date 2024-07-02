جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة أنقرة، وتعليقاً على حوادث اعتداء أشخاص مشبوهين على أملاك للسوريين في ولاية قيصري وسط البلاد.

وأضاف أردوغان: "نعرف جيداً من حاك المؤامرة التي جرى ترتيبها مع فلول التنظيم الإرهابي الانفصالي، لن نقع نحن ولا شعبنا ولا أشقاؤنا السوريون في هذا الفخ الخبيث"، مشدداً على أن "النظام العام خط أحمر بالنسبة إلى الدولة، ولن نتسامح مع من يتجاوز هذا الخط أو ينتهكه تحت أي ذريعة".

وأضاف أردوغان: "نعلم كيف نكسر الأيادي القذرة التي تطال عَلَمنا، ونعرف أيضاً كيف نكسر تلك التي تمتد إلى المظلومين اللاجئين في بلادنا".

وتابع الرئيس التركي قائلاً: "سنستمر في ضمان أمن بلادنا وشعبنا، ما دام أن هناك (في سوريا) مجرمين متعطشين للدماء يوجهون أسلحتهم نحو بلدنا"، مؤكداً أن "تركيا ليست ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق".

وأشار الرئيس التركي إلى أن 670 ألف شخص عادوا إلى الشمال السوري عقب تطهيره من الإرهاب الانفصالي (PKK/YPG).

وشدد على أنه سيجري حل قضية اللاجئين "في إطار عقلاني ووجداني يستند إلى حقائق بلدنا واقتصادنا وليس بناءً على الأحكام المسبقة والمخاوف".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، توقيف 474 شخصاً يشتبه باعتدائهم على أملاك سوريين في قيصري التي شهدت أعمال شغب، الأحد، عقب ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه.