سياسة
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بعد انتقادات حادة.. ميتا تقرر رفع الحظر الشامل على كلمة "شهيد"
قالت "ميتا بلاتفورمز" الشركة الأم لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، اليوم الثلاثاء، إنها سترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة "شهيد"، بعد مراجعة أجراها مجلس الإشراف على مدار عام، انتهت إلى أن نهج الشركة كان "مبالغاً فيه".
بعد انتقادات حادة.. ميتا تقرر رفع الحظر الشامل على كلمة "شهيد"
شركة ميتا تقرر رفع الحظر على كلمة "شهيد" / صورة: Reuters
2 يوليو 2024

وبدأ مجلس الإشراف الذي تموله ميتا، والذي يعمل مستقلاً، مراجعته العام الماضي لأن كلمة "شهيد" كانت السبب في إزالة محتوى على منصات الشركة أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.

وتتعرض الشركة لانتقادات منذ سنوات بسبب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة "ميتا" نفسها، وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي في حقوق الإنسان" فيما يخص الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين بالعربية.

ووجدت المراجعة في مارس/آذار الماضي أن قواعد ميتا تجاه كلمة "شهيد" لم تراع تنوع المعاني للكلمة وأدت إلى إزالة محتوى لا يراد به الإشادة بـ"أعمال العنف".

وأقرت ميتا بنتائج المراجعة، اليوم الثلاثاء، ورحب مجلس الإشراف بالتغيير، قائلاً إن سياسة ميتا تجاه الكلمة أدت إلى فرض رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها.

وتصاعدت الانتقادات ضد الشركة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أسفرت حتى ظهر الثلاثاء، عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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