سياسة
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الرئيس التونسي قيس سعيّد يدعو إلى انتخابات رئاسية بعد 3 أشهر
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
الرئيس التونسي قيس سعيّد يدعو إلى انتخابات رئاسية بعد 3 أشهر
الرئيس التونسي قيس سعيّد يدعو إلى انتخابات رئاسية بعد 3 أشهر / صورة: AA
2 يوليو 2024

وقالت الرئاسة في بيان: "أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء، أمراً يتعلق بدعوة الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024". ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يخوض سعيد هذه الانتخابات بحثاً عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، بداعي "غياب شروط التنافس". وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وتسببت في أزمة واستقطاب سياسي حاد.

وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسَي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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