وقال أردوغان في منشور على منصة إكس: "أهنئ من صميم قلبي المنتخب التركي بفوزه على نظيره النمساوي وتأهله لربع نهائي بطولة أمم أوروبا"، مضيفاً: "أتمنى للأبناء (المنتخب التركي) النجاح حتى الوصول إلى البطولة".

من جانبه هنّأ رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون في منشور على إكس، المنتخب التركي على إنجازه، متمنياً له النجاح خلال مسيرته في البطولة، كما هنّأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان المنتخب وكل من شارك بهذا الإنجاز بالفوز.

وتأهل المنتخب التركي لكرة القدم الثلاثاء، لدور الثمانية في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد فوزه على نظيره النمساوي بهدفين لهدف في ثمن النهائي، ليقابل منتخب هولندا الذي فاز بدوره على نظيره الروماني 3-0.

وسجّل ميريح دميرال هدفَي المباراة للمنتخب التركي، جاء أولهما بعد ثوانٍ من صفارة البداية، بضربة رأس من ركنية لعبها أردا غولر ليضع تركيا في الصدارة، قبل أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 59 بسيناريو مشابه من ركنية لعبها غولر.

بذلك تلتقي تركيا في دور الثمانية، السبت المقبل في برلين، هولندا التي تأهلت بالفوز 3-صفر على رومانيا في وقت سابق اليوم.