سياسة
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مسؤولون أمريكيون سابقون: لا يمكن إنكار التواطؤ الأمريكي بأعمال قتل في غزة
اتهم 12 مسؤولاً حكومياً أمريكياً سابقاً، استقالوا بسبب الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إدارة الرئيس جو بايدن أمس الثلاثاء، بـ"التواطؤ الذي لا يمكن إنكاره" في قتل الفلسطينيين في القطاع.
مسؤولون أمريكيون سابقون: لا يمكن إنكار التواطؤ الأمريكي بأعمال قتل في غزة
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني / صورة: AA
3 يوليو 2024

وفي بيان مشترك، قال المسؤولون السابقون إن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها. ولم يكن لدى البيت الأبيض ووزارة الخارجية تعليق فوري على البيان، وفقاً لرويترز.

وتزداد الانتقادات الدولية لنهج إسرائيل في غزة وللدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لحليفتها في الحرب التي أودت حتى الآن بحياة ما يقرب من 38 ألف شخص وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وتعكس استقالة المسؤولين الأمريكيين بعض المعارضة داخل الحكومة بشأن دعمها لإسرائيل، فيما تطالب واشنطن إعلامياً بحماية المدنيين في غزة، وتدعو إسرائيل إلى تحسين وصول المساعدات.

وكان من بين الموقعين على البيان المشترك أعضاء سابقون في وزارات الخارجية والتعليم والداخلية والبيت الأبيض والجيش.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائيّاً أمام محكمة العدل الدولية.

وتُواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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