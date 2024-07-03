سياسة
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البنتاغون: رصيف غزة العائم سيظل بميناء أسدود حتى تحسن الظروف الجوية
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أمس الثلاثاء، إن الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال في ميناء أسدود الإسرائيلي.
البنتاغون: رصيف غزة العائم سيظل بميناء أسدود حتى تحسن الظروف الجوية
البنتاغون: رصيف غزة العائم سيظل بميناء أسدود حتى تحسن الظروف الجوية / صورة: AA
3 يوليو 2024

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في مؤتمر صحفي، أن الرصيف العائم الذي فُكِّك في 28 يونيو/حزيران الماضي بسبب الظروف الجوية السيئة، لا يزال في ميناء أسدود الإسرائيلي، مضيفاً: "نتابع الأحوال الجوية حالياً، وسنعلن تاريخ التركيب الجديد قريباً".

وأشار رايدر ردّاً على سؤال من مراسل الأناضول، إلى أن برنامج الأغذية العالمي بدأ نقل بعض المساعدات من موقع إنزالها إلى المستودعات ومراكز التوزيع. كما أكّد تشكيل خلية تنسيق تضمّ منظمات الإغاثة الإنسانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية لضمان التوزيع الآمن للمساعدات.

ويعتبر فلسطينيون الميناء العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة قبالة ساحل غزَّة "دعاية واستعراضاً سياسياً لحفظ ماء وجه الإدارة الأمريكية الشريكة مع الاحتلال في قتل وحصار وتجويع" الفلسطينيين.

ومنذ بدء تشغيل الرصيف البحري في 17 مايو/أيار، لم يُسلَّم عبره سوى 8 آلاف و831 طناً مترياً من المساعدات الإنسانية، للمنظمات الإنسانية، وهي كميات قليلة جداً مقارنة بحجم الاحتياجات الهائل.

وبعد بدء العمل بالرصيف العائم بأسبوع واحد تقريباً، تعرّض لأضرار بسبب الأمواج، ما استدعى تفكيكه ونقله إلى أسدود بغرض إصلاحه. وفي 7 يونيو/حزيران الجاري قالت القيادة الأمريكية المركزية "سنتكوم" إنها أصلحت هيكل رصيف غزة العائم وأعادت ربطه بشاطئ القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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