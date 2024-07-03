سياسة
3 دقيقة قراءة
أنقرة: الادعاءات المتعلقة بسياستنا في سوريا تفتقر إلى المعرفة التاريخية
أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن سياسة البلاد الخارجية تقوم على فهم يعتمد على إحلال السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، مشددة على أن الادعاءات المتعلقة بسياسة أنقرة في الشرق الأوسط وسوريا تفتقر إلى المعرفة التاريخية الأساسية.
أنقرة: الادعاءات المتعلقة بسياستنا في سوريا تفتقر إلى المعرفة التاريخية
وزارة الخارجية التركية: سياستنا الخارجية تقوم على مصالح دولتنا وأمتنا / صورة: AA
3 يوليو 2024

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "سياستنا الخارجية تقوم على مصالح دولتنا وأمتنا.. وبناء على هذا الفهم، تهدف تركيا إلى إحلال السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، إذ تتمتع بعلاقات تاريخية وثقافية قوية. إن القانون الدولي والقيم الإنسانية والسعي لتحقيق العدالة العالمية هي مبادئنا الأساسية في إرساء هذه السياسة".

وأكدت الخارجية أن تركيا أبدت موقفاً مبدئياً ضد المأساة الإنسانية التي وقعت نتيجة الاضطرابات الداخلية في سوريا، وتابعت: "بلادنا، التي تقوم بتحديث سياستها الخارجية بما يتماشى مع مصالحها الوطنية، لا تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة ضد التهديدات التي يتعرض لها أمننا القومي".

وأشار البيان إلى أنه "في الديمقراطيات، من الممكن بالطبع الإسهام في السياسة الخارجية بالنقد البنَّاء، لكن تشويه الحقائق من أجل مكاسب سياسية واتهامات مبنية على التعصب الأيديولوجي لا يمكن تقييمها في هذا السياق".

وشددت على أن "الادعاءات المتعلقة بسياستنا في الشرق الأوسط وسوريا لا تحمل أي نوعية تحليلية وتفتقر حتى إلى المعرفة التاريخية الأساسية".

ولفتت إلى أن "تركيا تمكنت من أن تصبح جزيرة سلام واستقرار في جغرافيا جرى تحويلها عمداً إلى حلقة من النار منذ سنوات. ولم تبقَ بلادنا خارج الحروب في المنطقة فحسب، بل عززت السلام والأمن في بلادنا وزادت ازدهارها. إن بلادنا، التي طورت أيضاً قدراتها الدفاعية في هذه العملية، أصبحت قادرة على محاربة الإرهاب خارج حدودها، رغم أنها فشلت في جغرافيتها".

وأوضح البيان أنه "لا ينبغي أن نغفل أن أولئك الذين يتجاهلون كل هذه الحقائق ويطلقون اتهامات لا أساس لها من الصحة لتحقيق مكاسب سياسية فقط، أصبحوا وكلاء للقوى المهيمنة التي تحاول اختراق منطقتنا".

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أمن بلاده خط أحمر لا يسمح بتجاوزه، مجدداً تأكيده أن بلاده "لن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق"، وذلك تعليقاً على حوادث اعتداء أشخاص مشبوهين على أملاك للسوريين في ولاية قيصري وسط البلاد.

وأضاف أردوغان: "نعرف جيداً من حاك المؤامرة التي جرى ترتيبها مع فلول التنظيم الإرهابي الانفصالي، لن نقع نحن ولا شعبنا ولا أشقاؤنا السوريون في هذا الفخ الخبيث"، مشدداً على أن "النظام العام خط أحمر بالنسبة إلى الدولة، ولن نتسامح مع من يتجاوز هذا الخط أو ينتهكه تحت أي ذريعة".

وفي اليوم ذاته، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، توقيف 474 شخصاً يُشتبه باعتدائهم على أملاك سوريين في قيصري التي شهدت أعمال شغب، الأحد، عقب ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us