ومن المقرر أن يشارك الرئيس أردوغان في مأدبة عشاء غير رسمي، يقيمها الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، على شرف رؤساء الدولة المشاركة بالقمة التي ستُعقد في العاصمة أستانة.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أستانة لحضور قمة إقليمية ولقاء القادة المشاركين فيها، حسبما أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية).

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أفاد الاثنين الماضي، بأن بوتين "سيلتقي على الأرجح" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والأعضاء الدائمون في منظمة شنغهاي للتعاون هم كازاخستان والهند والصين وقرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وانضمت إليها إيران العام الماضي. وتمثل هذه الدول معاً نصف سكان العالم.

وستنضم بيلاروس هذه السنة إلى أعضاء المنظمة، وفق قرار أُعلن خلال قمة 2023 التي نظمتها الهند عبر الإنترنت. وستتولى الصين في ختام قمة أستانة، الرئاسة الدورية للمنظمة للفترة 2024-2025.