وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الشبان الأربعة استشهدوا متأثرين بإصاباتهم بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية، في أثناء ما كانوا وسط مخيم نور شمس.

ومساء الثلاثاء أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقال الناشط محمد عوض إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين بعد اقتحامها حارة أبو هاشم في بلدة بيت أمر، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وجرى إسعافهم ميدانياً.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، 7 مواطنين خلال اقتحامها بلدة يطا جنوب الخليل. ونقلت وفا عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت منازل المعتقلين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفجر الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم وضواحيها، حيث دخلت دوريات الاحتلال بلدة فرعون وضاحيتي ارتاح جنوب طولكرم وشويكة شمالها، وجابت شوارعها، وتمركزت عند دوار خضوري في الحي الغربي للمدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي نابلس، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، منزلاً في قرية دوما، قبل هدمه. ونقلت وكالة وفا عن رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة قوله إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بثلاث جرافات عسكرية اقتحمت القرية وحاصرت منزل المواطن سامر دوابشة تمهيداً لهدمه. وأوضح أن المنزل المكون من طابقين لعائلة المعتقل أحمد سامر دوابشة، الذي اعتقله الاحتلال من منزله في 22 نيسان/إبريل الماضي، ويتهمه بقتل مستوطن.

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية يتما جنوب مدينة نابلس، وشرعت في هدم منزلين بحجة عدم الترخيص. وفي بيت لحم هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء غرفة زراعية وجرفت حقول زيتون في قرية المنية جنوب شرق المدينة. ونقلت وفا عن رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة قوله إن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية وجرفت قطعة أرض واقتلعت عشرات شتلات الزيتون في منطقة ربيعة، كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً، وتسوية بناء في قرية فصايل، شمال مدينة أريحا.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 560 منذ بدء حربه على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 136 طفلاً، بالإضافة إلى نحو 5300 مصاب، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.