سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤولة أممية: لا مكان آمن في غزة والحرب تهدد بتعطل التعليم لأجيال قادمة
أكدت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ، أمس الثلاثاء، نزوح 1.9 مليون فلسطيني بأنحاء القطاع الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ نحو 9 أشهر، مشددة على أنه "لا يوجد مكان آمن هناك".
مسؤولة أممية: لا مكان آمن في غزة والحرب تهدد بتعطل التعليم لأجيال قادمة
مسؤولة أممية: 1.9 مليون نازح بأنحاء غزة ولا مكان آمن بالقطاع / صورة: Reuters
3 يوليو 2024

وقالت كاخ، في إحاطة قدمتها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن "الحرب لم تخلق أزمة إنسانية فحسب، بل أطلقت العنان أيضاً لدوامة من البؤس الإنساني، إذ انهار نظام الصحة العامة ودُمِّرت المدارس، ما يهدد بتعطل نظام التعليم أجيالاً قادمة".

وأوضحت أنه في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على رفح منذ السادس من مايو/أيار الماضي، نزح أكثر من مليون شخص مرة أخرى في غزة، وهم يبحثون بشكل يائس عن الأمان والمأوى. كما أعربت المسؤولة الأممية عن قلقها "العميق" إزاء إصدار أوامر إخلاء إسرائيلية بمنطقة خان يونس، وتأثير ذلك في السكان المدنيين، متابعة: "لا يوجد مكان آمن في غزة".

وأكدت كاخ أن إعادة الإعمار في غزة تعني "مأوى كريماً واستعادة أنظمة الصحة والصرف الصحي والمياه الأساسية، وإعادة تأهيل المدارس وأماكن التعلم والاهتمام والدعم الخاص لنحو 17 ألف طفل يُتِّموا بسبب الحرب".. وأضافت: "لا يزال يوجد الكثير الذي يتعين علينا فعله حتى لا نخذل الفلسطينيين في غزة".

والاثنين، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق شرق مدينة خان يونس بالإخلاء "الفوري" بزعم أنها "مناطق قتال خطيرة". ومنذ بدء الحرب، عمد جيش الاحتلال إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفياتها من الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 125 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us