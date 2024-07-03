سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد استقالة 11 مسؤولا بإدارة بايدن.. مريم حسنين تستقيل احتجاجاً على حرب غزة
أعلنت المساعدة الخاصة بوزارة الداخلية الأمريكية مريم حسنين، الأربعاء، استقالتها من منصبها احتجاجاً على سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتنضم بذلك إلى 11 مسؤولاً آخرين سبقوها في خطوة مماثلة.
بعد استقالة 11 مسؤولا بإدارة بايدن.. مريم حسنين تستقيل احتجاجاً على حرب غزة
أمريكيون يحتجون على دعم إدارة بايدن لإسرائيل في أوكلاند بولاية كاليفورنيا يونيو/حزيران 2024 / صورة: Reuters
3 يوليو 2024

وقالت حسنين في بيان: "أستقيل اليوم من منصبي بوصفي معيّنة من إدارة بايدن في وزارة الداخلية"، لافتة إلى أنها انضمت إلى إدارة الرئيس بايدن معتقدة أن صوتها ووجهة نظرها سيساعدان في السعي لتحقيق العدالة.

وأضافت: "باعتباري أمريكية مسلمة، لا أستطيع الاستمرار في العمل مع إدارة تتجاهل أصوات موظفيها المتنوعين من خلال الاستمرار في تمويل وتمكين الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين".

وأضافت: "خلال الأشهر التسعة الماضية من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، اختارت هذه الإدارة الحفاظ على الوضع الراهن بدلاً من الاستماع إلى الأصوات المتنوعة للموظفين الذين يطالبون بشكل عاجل بالحرية والعدالة للفلسطينيين".

وأصبحت حسنين (24 عاماً) أصغر المسؤولين المعيّنين المستقيلين من إدارة بايدن على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة المتواصلة منذ 9 أشهر. وقالت إن الطريقة الوحيدة لإسماع صوتها وتمثيل مجتمعها بشكل هادف هي المغادرة.

وتابعت أن بايدن لم يستخدم النفوذ الأمريكي لوقف عمليات القتل في غزة، إنما "واصل تمويل هذا العنف، بينما يؤجج جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الفلسطينيين من خلال تكرار التعابير المناهضة للعرب والأكاذيب الصريحة".

وجاءت الاستقالة عقب أسبوع واحد من استقالة محمد أبو هاشم، وهو طيار أمريكي من أصل فلسطيني، بعد 22 عاماً من العمل، بسبب دعم واشنطن إسرائيل في هجومها على غزة.

وسبق أن استقال 11 مسؤولاً من الإدارة الأمريكية، احتجاجاً على تقاعس واشنطن عن وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأصدر جميع المستقيلين، الاثني عشر، من الإدارة الأمريكية بياناً مساء الثلاثاء، شددوا فيه على أن "سياسة بايدن تجاه غزة فشلت، وباتت تشكل تهديداً للأمن القومي".

واعتبروا في البيان أن "الغطاء الأمريكي للكيان، وتدفق السلاح يعتبران تواطؤاً في عمليات القتل والتجويع في غزة"، مشددين على أن "السياسة المتعنتة بشأن غزة تهدد الولايات المتحدة وحياة جنودنا ودبلوماسيينا".

ومنذ 9 أشهر، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us