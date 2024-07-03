وأعرب ماكرون في اتصال هاتفي مع نتنياهو عن قلقه "البالغ" إزاء تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق، حسب بيان للسفارة الفرنسية لدى تل أبيب نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، الثلاثاء.

وأشار إلى ضرورة منع التصعيد "الذي من شأنه أن يعمل ضد مصالح لبنان وإسرائيل"، لافتاً إلى أن مثل هذا الوضع سيكون "تطوراً خطيراً للغاية" على الاستقرار الإقليمي.

وشدد على وجوب تحرك جميع الأطراف بسرعة نحو الحل الدبلوماسي، مؤكداً أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما أشار إلى أن فرنسا مستعدة للعمل على حل دبلوماسي.

"سيناريو مرعب"

في غضون ذلك، نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريراً حول “الحرب المخيفة القادمة: إسرائيل ضد حزب الله”، قالت فيه إنها ستتميز بطائرات انتحارية وانقطاع كامل للتيار الكهربائي وأضخم وابل للصواريخ في التاريخ.

وتطرقت المجلة إلى الحراك الدبلوماسي الذي يجريه عدد من الدبلوماسيين الغربيين لمنع نشوب صراع واسع بين الطرفين، فيما يتحدث القادة الإسرائيليون عن الحرب وكأنها قادمة لا محالة، وستكون الأكثر كثافة في المنطقة منذ عقود: مصيبة على إسرائيل وكارثة على لبنان.

وقالت إنه لو قررت إسرائيل شن حرب لإضعاف حزب الله ودفعه نحو الشمال، فستشمل عملية برية محدودة في جنوب لبنان الذي احتلته حتى عام 2001، وسيكون هذا بمثابة عملية عسكرية كبرى. وفي عام 2006، عندما دخل الطرفان في حرب استمرت 34 يوماً، استخدم المقاتلون أسلحة مضادة للدبابات الإسرائيلية لمنع تقدمها، مما فاجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتقول المجلة: توجد أربعة تغيرات كبرى حدثت منذ عام 2006: الأول، هو حصول حزب الله على مسيّرات انتحارية (كاميكاز) صنعتها إيران. الثاني، هو تطور القوات البرية لحزب الله. أما الثالث، فهي تجربة الحزب في سوريا إلى جانب الطيران الروسي الذي علّم الحزب قيمة الرؤوس الحربية المتفجرة الثقيلة وتوفر مزيد منها. وأخيراً أصبحت القوة النارية لحزب الله دقيقة.

ووصف أثر الهجمات تقرير غير منشور شارك فيه أكثر من 100 خبير بمؤتمر عقدته جامعة ريخمان بهرتسيليا، وأُكمل بعد أكتوبر/تشرين الأول. وحذر من أن حزب الله قد يطلق ما بين 2500 و3000 صاروخ في اليوم، أي بنسبة 25 ضعفاً عن 2006، وعلى مدى 3 أسابيع.

ووفق المجلة، ستكون أطول حملة صواريخ مستدامة في التاريخ. وحتى لو اعترضت المدمرات الأمريكية الراسية في البحر الصواريخ الضخمة، فإن أنظمة الدفاع الإسرائيلية لن تكون قادرة على اعتراض أعداد كبيرة منها، مما يؤدي إلى عدد كبير من القتلى، قدرهم البعض بعشرات الآلاف.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع "التصديق" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر حتى ظهر الثلاثاء عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.