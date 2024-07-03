سياسة
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إسرائيل تعلن مقتل جندي وإصابة آخر بعملية طعن بالجليل والشرطة تقتل المنفذ
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة في عملية طعن داخل مجمّع تجاري بمستوطنة كرميئيل بالجليل شمالي إسرائيل.
إسرائيل تعلن مقتل جندي وإصابة آخر بعملية طعن بالجليل والشرطة تقتل المنفذ
أحد المصابين الإسرائيليين بعملية الطعن ملقى على الأرض (المصدر: إعلام عبري) / Others
3 يوليو 2024

وقال الجيش، في بيان عبر منصة إكس، إن "الرقيب ألكسندر ياكيمينسكي (19 عاماً)، من نهاريا (شمال)، سائق شاحنة ثقيلة في الكتيبة 71، اللواء 188، قُتل في عملية طعن في كرميئيل"، مضيفاً أن "جندياً من الكتيبة نفسها أصيب بجروح خطيرة في الهجوم".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "2 أصيبا في الطعن"، لكن هيئة البث العبرية الرسمية قالت إن "3 إسرائيليين أصيبوا بجروح بين خطيرة وطفيفة".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن منفّذ الهجوم يدعى جواد ربيع (20 عاماً)، من بلدة "نحف" العربية القريبة من كرميئيل، وقتله أحد الجنود بإطلاق النار عليه بعد طعن الجنديين.

وأجرت الشرطة عمليات بحث في المجمّع التجاري للتأكد من عدم وجود شخص آخر شارك في العملية، بينما أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن أحد المطعونين إصابته خطيرة.

من جانبها، ذكرت القناة 12 العبرية أن الشرطة الإسرائيلية والشاباك يحققان في عملية كرمئيل، ومن غير الواضح إن كانت خلفيتها أمنية أم جنائية، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ عملية كرميئيل شاب عربي من الجليل الأعلى، من دون أي تأكيد رسمي.

وقال موقع "كيكار شبات" العبري: "دخل شاب مسلح بسكين إلى مركز التسوق بمنطقة كرميئيل ونفذ عملية طعن في الطابق الثاني، وتمكن من طعن 3 أشخاص، حالة أحد المصابين خطيرة للغاية وحالة المصابَين الآخرَين متوسطة، جرى إطلاق النار على المنفذ، ويجري البحث عن منفذين آخرين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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