سياسة
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"الدفاع التركية" تعلن تحييد 6 إرهابيين من "PKK" شمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 6 عناصر من تنظيم "PKK" الإرهابي شمال العراق، مشيرة إلى أن "الجيش التركي يواصل ضرب الإرهاب بقبضة من حديد".
"الدفاع التركية" تعلن تحييد 6 إرهابيين من "PKK" شمال العراق
"الدفاع التركية" تعلن تحييد 6 إرهابيين من "PKK" شمال العراق / صورة: AA Archive
3 يوليو 2024

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات التركية حيدت الإرهابيين الستة في منطقة هاكورك شمال العراق، مشددة على مواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK"، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران. ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 13 إرهابيّاً من تنظيم "PKK\YPG" شمالي العراق وسوريا، وذلك في منطقتي عمليتي "المخلب" و"المخلب-القفل". وفي 17 أبريل/نيسان 2022 أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل "PKK" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين -باسيان، شمال العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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