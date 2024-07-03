وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات التركية حيدت الإرهابيين الستة في منطقة هاكورك شمال العراق، مشددة على مواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK"، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران. ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 13 إرهابيّاً من تنظيم "PKK\YPG" شمالي العراق وسوريا، وذلك في منطقتي عمليتي "المخلب" و"المخلب-القفل". وفي 17 أبريل/نيسان 2022 أطلق الجيش التركي عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل "PKK" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين -باسيان، شمال العراق.