سياسة
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الاحتلال يقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة ويخلف 28 شهيداً في 24 ساعة
نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الأربعاء، قصفاً صاروخياً ومدفعياً وأطلقت آلياته النار على مناطق متفرقة من غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 37 ألفاً و953 شهيداً و87 ألف مصاب.
الاحتلال يقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة ويخلف 28 شهيداً في 24 ساعة
جثامين شهداء قصف إسرائيلي بمخيم المغازي تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بغزة / صورة: AA
3 يوليو 2024

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ271 من العدوان الإسرائيلي إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال آخر 24 ساعة وصل على إثرها إلى المستشفيات 28 شهيداً و125 مصاباً.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" باستشهاد فلسطينيتين، في قصف للاحتلال على شقة سكنية بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى في دير البلح. فيما انتشلت الطواقم الطبية جثامين 7 شهداء في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، بينها 5 جثث متفحمة.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 4 مواطنين وأصيب 17 آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لتجمع لمواطنين حاولوا العودة إلى حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما استشهد 3 آخرون، بقصف مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية في مخيم المغازي، ونقل الشهداء الثلاثة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وشهد حي الشجاعية بالمدينة، انفجارات عنيفة وقصفاً مدفعياً وإطلاق نار من الآليات العسكرية والطائرات المُسيّرة "كواد كابتر" والمروحية "أباتشي" .

كما شهدت المناطق الشمالية الشرقية لمخيم جباليا قصفاً مدفعياً متقطعاً، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن استشهاد 11 مواطناً فجر اليوم جراء القصف الصاروخي والمدفعي في عدة مناطق في القطاع، مع استمرار الاجتياح لحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتعرض حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، لقصف مدفعي وإطلاق نار من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين، كما استهدفت طائرة الاحتلال بصاروخ واحد مطبعة الغفري في شارع يافا بحي التفاح.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على منازل المواطنين، تزامناً مع إطلاق مسيّرات "كواد كبتر" النار على مناطق متفرقة في الحي وفي البلدة القديمة.

والاثنين، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق شرق مدينة خان يونس بالإخلاء "الفوري" بزعم أنها "مناطق قتال خطيرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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