وقالت الوزارة إن إرهابيي تنظيم PKK الذين دخلوا قرى شمالي العراق واستخدموا المدنيين كدروع وأطلقوا قذائف الهاون على قواتنا، بدؤوا إضرام النار في الغابات حتى لا يجري اكتشافهم.

وأوضحت الوزارة أنه "بعد أن أدركوا أنه ليس لديهم مكان يهربون من خلاله على الرغم من كل أنواع الخطط الغادرة التي نفذوها، لجؤوا إلى تفجير مستودعات الذخيرة وإضرام النار في قريتي ديرجيلي وميسكا، وذلك في استهتار كامل بحياة الأهالي".

وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أن الجيش التركي سيواصل عملياته بعناية تامة لتجنب الإضرار بالمدنيين الأبرياء والبيئة والطبيعة، متوعدة فلول الإرهابيين بمواصلة استهدافهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 6 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق، مشيرة إلى أن "الجيش التركي يواصل ضرب الإرهاب بقبضة من حديد".

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات التركية حيدت الإرهابيين الستة في منطقة هاكورك شمال العراق، مشددة على مواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK" الإرهابي، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران. ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.