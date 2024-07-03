سياسة
2 دقيقة قراءة
الدفاع التركية تتوعد PKK الإرهابي بعد تفجيره مستودعات ذخيرة شمالي العراق
توعدت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء، بمحاسبة تنظيم PKK الإرهابي على جرائمه التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة، وذلك بعدما أقدم عناصر ينتمون إلى التنظيم الإرهابي على تفجير مستودعات للذخيرة في عدد من قرى شمالي العراق.
الدفاع التركية تتوعد PKK الإرهابي بعد تفجيره مستودعات ذخيرة شمالي العراق
  الدفاع التركية تتوعد PKK الإرهابي بعد تفجير مستودعات ذخيرة شمالي العراق   / صورة: AA
3 يوليو 2024

وقالت الوزارة إن إرهابيي تنظيم PKK الذين دخلوا قرى شمالي العراق واستخدموا المدنيين كدروع وأطلقوا قذائف الهاون على قواتنا، بدؤوا إضرام النار في الغابات حتى لا يجري اكتشافهم.

وأوضحت الوزارة أنه "بعد أن أدركوا أنه ليس لديهم مكان يهربون من خلاله على الرغم من كل أنواع الخطط الغادرة التي نفذوها، لجؤوا إلى تفجير مستودعات الذخيرة وإضرام النار في قريتي ديرجيلي وميسكا، وذلك في استهتار كامل بحياة الأهالي".

وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أن الجيش التركي سيواصل عملياته بعناية تامة لتجنب الإضرار بالمدنيين الأبرياء والبيئة والطبيعة، متوعدة فلول الإرهابيين بمواصلة استهدافهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 6 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق، مشيرة إلى أن "الجيش التركي يواصل ضرب الإرهاب بقبضة من حديد".

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات التركية حيدت الإرهابيين الستة في منطقة هاكورك شمال العراق، مشددة على مواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK" الإرهابي، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران. ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us