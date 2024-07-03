سياسة
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أردوغان خلال لقائه بوتين: نهدف لرفع حجم التجارة مع روسيا لـ100 مليار دولار
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن هدف بلاده من التبادل التجاري مع روسيا يتمثل بالوصول إلى 100 مليار دولار، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وموسكو في تطور ملحوظ ومستمر.
أردوغان خلال لقائه بوتين: نهدف لرفع حجم التجارة مع روسيا لـ100 مليار دولار
 أردوغان يلتقي بوتين على هامش قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في أستانة / صورة: AA
3 يوليو 2024

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الكازاخية أستانة، على هامش القمة الـ24 لدول منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال أردوغان خلال اللقاء إن تركيا تتباحث مع روسيا بخصوص محطة سينوب للطاقة النووية، مؤكداً ثقته من إمكانية اتخاذ خطوات مهمة بهذا الصدد، مشيراً إلى التعاون مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية ثانية في ولاية سينوب.

وأضاف الرئيس التركي: "نهدف للوصول إلى 100 مليار دولار (حجم التجارة بين تركيا وروسيا)، وواثق من قدرتنا على تحقيق ذلك، ونملك الإمكانات اللازمة". ودعا الرئيس أردوغان نظيره الروسي إلى زيارة لتركيا، بينما أعلن بوتين قبول الدعوة وحرصه على تلبيتها.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال اللقاء، إن العلاقات بين بلاده وتركيا تتقدم "رغم المصاعب حول العالم".

وأضاف بوتين أن موسكو تنفذ مشاريعها الاستراتيجية مع أنقرة بطريقة مدروسة، مشيراً إلى أن 6.7 مليون سائح روسي زاروا تركيا خلال العام الماضي 2023، مبيناً أن بلاده حطمت رقماً قياسياً في مجال السياحة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وصل في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكازاخية أستانة للمشاركة في القمة، ترافقه عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية، محمد شيمشك، والتجارة عمر بولاط.

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول آسيوية؛ هي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، بينما تحظى 4 دول فيها بصفة مراقب هي: أفغانستان وبيلاروسيا، ومنغوليا وإيران، قبل أن تحصل الأخيرة على عضوية كاملة بشكل رسمي في يوليو/تموز 2023.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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