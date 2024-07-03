ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية وأمنية، أن وحدة خاصة في جيش الاحتلال أعدمت شاباً فلسطينياً عقب تسللها إلى داخل المنطقة الصناعية لمدينة جنين شمالي الضفة، بسيارة مدنية تحمل لوحة ترخيص فلسطينية.

كما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال أصاب شاباً فلسطينياً من بلدة عقابا شمال طوباس، بعيار ناري في الكتف، ومن ثم اعتقل من مكان عمله في أراضي الـ48.

وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرقي القدس، بينهما أسير سابق، وذلك عقب دهم وتفتيش منزليهما.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء، 20 فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى محررون.

وتركزت عمليات الاعتقال، وفق الهيئة "في محافظة الخليل، بينما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، قلقيلية، نابلس، رام الله، أريحا، والقدس رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وارتفعت بذلك حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى نحو 9 آلاف و510.

وفي طولكرم، شيّع الفلسطينيون جثامين 4 شهداء، قضوا الليلة الماضية، بعد قصف الاحتلال موقعاً في حارة البطاقة وسط مخيم نور شمس، بصاروخ من طائرة مسيّرة.

وعم الإضراب الشامل كل مناحي الحياة في محافظة طولكرم، باستثناء امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، حداداً على أرواح الشهداء.

اقتحامات المستوطنين

وإلى جانب العملية العسكرية واسعة النطاق التي نفذها جيش الاحتلال على مدن الضفة، شن مستوطنون إسرائيليون اقتحامات لمناطق عدة، من بينها المسجد الأقصى.

وأفادت (وفا) نقلاً عن مصادر محلية، أن مستوطنين أشعلوا النيران في محاصيل رعوية من القمح والشعير في تجمع عرب المليحات، شمال غربي أريحا. وكانوا قد أشعلوا النيران، أمس الثلاثاء، أيضاً في أراض مجاورة لطريق المعرجات شمال غربي أريحا.

أما في المسجد الأقصى، فقد اقتحم عشرات المستوطنين المسجد على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، وخصوصاً عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.