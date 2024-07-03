سياسة
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جليك: على الباحثين عن العنصرية والفاشية التركيز على نتائج انتخابات أوروبا
أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، اليوم الأربعاء، أن تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التي استهدفت اللاعب التركي ميريح ديميرال، والتحقيق الذي بدأه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير مقبولَين.
جليك: على الباحثين عن العنصرية والفاشية التركيز على نتائج انتخابات أوروبا
لاعب كرة القدم التركي ميري ديميرال / صورة: AA
3 يوليو 2024

وقال جليك في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "إن البيان الذي أدلت به وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، والذي استهدف لاعب كرة القدم التركي ميري ديميرال خلال احتفاله، والتحقيق الذي بدأه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، غير مقبولَين".

وأضاف جليك "سيكون من المناسب للباحثين عن العنصرية والفاشية أن يركزوا على نتائج الانتخابات الأخيرة في بلدان مختلفة في أوروبا".

وفي وقت سابق الأربعاء، استهدفت وزيرة الداخلية الألمانية لاعب كرة القدم التركي ميريح ديميرال، في منشور لها عبر منصة إكس، بعد رفعه إشارة بيده، خلال مباراة في بطولة أوروبا لكرة القدم، أقيمت أمس الثلاثاء بين تركيا والنمسا.

وادعت فيزر على حسابها عبر منصة إكس أن "رموز اليمين المتطرف في تركيا ليس لها مكان في ملاعبنا" حسب قولها.

كما فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) تحقيقاً بحق المدافع التركي بسبب ما وصفه بـ"احتمالية سلوك غير لائق" خلال مباراة الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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