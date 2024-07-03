ونعى الحزب في بيان "القائد محمد نعمة ناصر (الحاج أبو نعمة) مواليد عام 1965 من بلدة حداثا في جنوب لبنان"، ولاحقا، أعلن الحزب مقتل العنصر "محمد غسان خشاب (ذو الفقار) مواليد عام 1997، من بلدة المنصوري في جنوب لبنان".

وبمقتل ناصر وخشاب ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" جراء المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 359 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بوقوع إصابتين جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة الحوش شرق مدينة صور جنوب لبنان.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع خططاً عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.