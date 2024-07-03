سياسة
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أطلقت من غزة وجنوب لبنان.. صواريخ المقاومة تسقط على مستوطنات إسرائيلية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة على مستوطنة كفار ميمون المحاذية للقطاع، كما أكدت سقوط 3 صواريخ أُطلقت من لبنان على مناطق مفتوحة جنوب مستوطنة كريات شمونة.
أطلقت من غزة وجنوب لبنان.. صواريخ المقاومة تسقط على مستوطنات إسرائيلية
صاروخ أُطلق من قطاع غزة يسقط على مستوطنة كفار ميمون المحاذية للقطاع، / صورة أرشيفية: AA 
3 يوليو 2024

وقالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة)، اليوم الأربعاء: "إن صفارات الإنذار دوّت في بلدة كفار ميمون بمحاذاة قطاع غزة"، مضيفة أنه جرى رصد سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في المستوطنة، فيما لم تتوفر على الفور معلومات بشأن وجود خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وبوتيرة يومية، تعلن حماس وفصائل فلسطينية أخرى عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وفي السياق، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الأربعاء، في بيان مقتضب: "تمكن مجاهدونا وبإسناد ناري من الهجوم على مقر قيادة عمليات قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى إيقاع عدد من أفراد الموقع بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، قالت "القسام" في بيان إن مقاتليها قصفوا "قوات العدو المتوغلة في الشجاعية بقذائف الهاون".

والخميس، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية في الشجاعية، هي الثالثة من نوعها منذ بدء الحرب، إذ قالت هيئة البث العبرية آنذاك، إن "هذه العملية لتفكيك البنية التحتية لحركة حماس التي لا تزال نشطة هناك"، على حد تعبيرها.

وفي جنوب القطاع، قالت القسام إنها "استهدفت دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافاه بقذيفتي (الياسين 105) في المخيم الغربي بحي تل السلطان غرب مدينة رفح".

جنوب لبنان

وفي السياق، أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، سقوط 3 صواريخ أُطلقت من لبنان على مناطق مفتوحة جنوب مستوطنة كريات شمونة، وقالت القناة 12 (خاصة): "إن صفارات الإنذار دوّت في عدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، وبينها كريات شمونة".

وانطلقت الصفارات بعد وقت قصير من إعلان حزب الله اغتيال إسرائيل القيادي بصفوفه، محمد نعمة ناصر، وعنصر آخر، ما رفع عدد قتلاه إلى 359 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن حزب الله، الأربعاء، استهداف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين قبالة الحدود الجنوبية للبنان، فيما نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية خرقت جدار الصوت امتدت إلى العاصمة بيروت.

وقال الحزب في بيانات منفصلة، إن مقاتليه "استهدفوا موقعي الرمثا والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما بإصابة مباشرة"، كما استهدفوا "تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات شمال إسرائيل بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

وكان الحزب قد أفاد في وقت سابق، بأن عناصره استهدفوا "التجهيزات التجسسية في موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع خططاً عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني، وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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