سياسة
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بوتين يعرب عن سعادته بلقاء أردوغان ويشيد بتقدم علاقات البلدين
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن سعادته بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء بالعاصمة الكازاخية أستانة، مشيداً بتقدم العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد.
بوتين يعرب عن سعادته بلقاء أردوغان ويشيد بتقدم علاقات البلدين
الرئيس التركي يلتقي نظيره الروسي بأستانة / صورة: AA
3 يوليو 2024

وقال بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال لقائه أردوغان في أستانة على هامش القمة 24 لدول منظمة شنغهاي للتعاون، إن موسكو تنفذ مشاريعها الاستراتيجية مع أنقرة بطريقة مدروسة، وتخطط لمشاريع جديدة.

وأعرب عن سعادته للقاء أردوغان، قائلاً: "سعيد بلقائكم لتقييم نتائج أعمالنا التي قمنا بها العام الماضي، والخطوات التي سنخطوها في المستقبل القريب".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه يتواصل باستمرار وبانتظام مع الرئيس التركي لتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وعلاقاتهما الثنائية.

وأشار إلى أن 6.7 مليون سائح روسي زاروا تركيا خلال العام الماضي 2023، مبيناً أن بلاده حطمت رقماً قياسياً في مجال السياحة.

وأعرب بوتين عن شكره للرئيس أردوغان للتسهيلات التي تقدمها تركيا للزوار والسياح الروس.

كما لفت إلى تسجيل حجم التبادل التجاري بين البلدين 55 مليار دولار، رغم تراجعها بعض الشيء خلال الأشهر الماضية.

وأعرب بوتين عن شكره لدعوته من أردوغان لزيارة تركيا، مردفاً: "حتماً سأزور تركيا".

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول آسيوية؛ هي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، بينما تحظى 4 دول فيها بصفة مراقب هي: أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا وإيران، قبل أن تحصل الأخيرة على عضوية كاملة بشكل رسمي في يوليو/تموز 2023.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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