وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، فقد استدعت الخارجية التركية سفير برلين بعد مطالبة وزيرة الداخلية الألمانية بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد اللاعب، بعد رفعه علامة بيده خلال مباراة تركيا والنمسا أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، اليوم الأربعاء: "ندين ردود الفعل ذات الدوافع السياسية على استخدام رمز تاريخي وثقافي بشكل لا يستهدف أي شخص خلال احتفال فرح في منافسة رياضية".

وأضاف بيان الوزارة: "من غير المقبول أن يفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً تأديبياً ضد لاعبنا الوطني لكرة القدم ميريح ديميرال بعد مباراة كرة القدم التي أقيمت أمس بين منتخبنا الوطني لكرة القدم ومنتخب النمسا لكرة القدم ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم 2024".

وبالإشارة إلى التقرير الذي نشرته المنظمة الاتحادية الألمانية لحماية الدستور في سبتمبر/أيلول 2023، أوضح بيان الخارجية التركية أنه "في التقرير الألماني جرى التأكيد على أنه ليس كل شخص يقوم برفع علامة الذئب الرمادي يمكن وصفه بأنه متطرف يميني، وأن علامة الذئب الرمادي ليست رمزاً محظوراً في ألمانيا".

وأضاف البيان أن "ردود الفعل التي أظهرتها السلطات الألمانية نفسها تجاه ديميرال تحتوي على كراهية ضد الأجانب". وتابعت الخارجية التركية "ندين ردود الفعل ذات الدوافع السياسية على استخدام رمز تاريخي وثقافي بشكل لا يستهدف أحداً في أثناء الاحتفال في حدث رياضي".