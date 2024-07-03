سياسة
2 دقيقة قراءة
الخارجية التركية تدين استهداف اللاعب التركي ديميرال وتستدعي سفير ألمانيا
استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، سفير ألمانيا لدى أنقرة، يورغن شولتز، بعد فتح تحقيق تأديبي ضد لاعب المنتخب التركي، ميريح ديميرال، بناءً على طلب وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.
الخارجية التركية تدين استهداف اللاعب التركي ديميرال وتستدعي سفير ألمانيا
الخارجية التركية: ردود الفعل التي أظهرتها السلطات الألمانية تجاه ديميرال تحتوي على كراهية ضد الأجانب / صورة: AA
3 يوليو 2024

وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، فقد استدعت الخارجية التركية سفير برلين بعد مطالبة وزيرة الداخلية الألمانية بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد اللاعب، بعد رفعه علامة بيده خلال مباراة تركيا والنمسا أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، اليوم الأربعاء: "ندين ردود الفعل ذات الدوافع السياسية على استخدام رمز تاريخي وثقافي بشكل لا يستهدف أي شخص خلال احتفال فرح في منافسة رياضية".

وأضاف بيان الوزارة: "من غير المقبول أن يفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً تأديبياً ضد لاعبنا الوطني لكرة القدم ميريح ديميرال بعد مباراة كرة القدم التي أقيمت أمس بين منتخبنا الوطني لكرة القدم ومنتخب النمسا لكرة القدم ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم 2024".

وبالإشارة إلى التقرير الذي نشرته المنظمة الاتحادية الألمانية لحماية الدستور في سبتمبر/أيلول 2023، أوضح بيان الخارجية التركية أنه "في التقرير الألماني جرى التأكيد على أنه ليس كل شخص يقوم برفع علامة الذئب الرمادي يمكن وصفه بأنه متطرف يميني، وأن علامة الذئب الرمادي ليست رمزاً محظوراً في ألمانيا".

وأضاف البيان أن "ردود الفعل التي أظهرتها السلطات الألمانية نفسها تجاه ديميرال تحتوي على كراهية ضد الأجانب". وتابعت الخارجية التركية "ندين ردود الفعل ذات الدوافع السياسية على استخدام رمز تاريخي وثقافي بشكل لا يستهدف أحداً في أثناء الاحتفال في حدث رياضي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us