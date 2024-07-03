جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التركي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالعاصمة الكازاخية أستانة على هامش القمة 24 لدول منظمة شنغهاي للتعاون، بحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأفاد البيان بأن الرئيس أردوغان وبوتين بحثا العلاقات الثنائية وحرب أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على فلسطين والبحث عن حل في سوريا ومكافحة الإرهاب.

وقال أردوغان: "حرب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وتهديداتها ضد لبنان تستهدف السلام والاستقرار الإقليمي والدولي"، مؤكداً أن انتشار الصراعات سيلحق أكبر ضرر بدول المنطقة، وأن على المجتمع الدولي أن يركز الآن على إيقاف إسرائيل.

وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة ستواصل بذل الجهود لإحلال السلام في المنطقة وفي العالم، وأنه "يمكن لتركيا أن تهيئ أرضية للاتفاق على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بداية بوقف إطلاق النار ثم بالسلام".

وشدد أردوغان على عزم تركيا عدم السماح بإقامة دولة إرهابية خارج حدودها المباشرة. ولفت إلى أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تخلق أرضاً خصبة للتنظيمات الإرهابية، وخاصة الحرب في سوريا، مضيفاً أن تركيا مستعدة للتعاون من أجل التوصل إلى حل في سوريا.

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول آسيوية؛ هي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، بينما تحظى 4 دول فيها بصفة مراقب هي: أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا وإيران، قبل أن تحصل الأخيرة على عضوية كاملة بشكل رسمي في يوليو/تموز 2023.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.