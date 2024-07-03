جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بعد نحو شهر من تكليف الرئيس المصري، لمصطفى مدبولي تشكيل حكومة جديدة، وسط تغييرات واسعة طالت 23 حقيبة وزارية من أصل 31 حقيبة، و21 محافظاً من بين 27.

وبين أبرز أعضاء الحكومة الجدد، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر، خلفاً للفريق أول محمد زكي، والخارجية بدر عبد العاطي خلفاً لسامح شكري.

ووزير الدفاع الجديد كان يشغل منصب محافظ السويس (شمال شرق) منذ 2018، قبل ترقيته من جانب السيسي اليوم إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيراً للدفاع، كما تدرج في مناصب عسكرية عديدة كان أبرزها مساعد وزير الدفاع في 2015، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.

وبدر عبد العاطي أحد أبرز وجوه وزارة الخارجية منذ سنوات، وشغل منصب متحدث الوزارة بين 2013 و2015، وسفير مصر في ألمانيا من 2015 حتى 2019، ومنصب سفير مصر لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبي منذ مارس/آذار 2022، كما عمل نائب مساعد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا، وفق المصدر ذاته.

في السياق، قال بيان مقتضب للرئاسة المصرية، بعد وقت قصير من تعيين عبد المجيد صقر، وزيرا جديدا للدفاع ضمن التعديل الوزاري الواسع، إعلان السيسي تعيين الفريق أحمد خليفة، رئيسا جديدا لأركان للجيش.

ووفق بيان الرئاسة المصرية، "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة، رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة"، دون تفاصيل، وذلك خلفا للواء أسامة عسكر.

كما أدى محافظون جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، وشملت التغييرات بحسب إعلام محلي، 21 محافظة بينها، القاهرة (العاصمة)، والإسكندرية (شمال)، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق وإحداهما متاخمة لقطاع غزة)، في حين أُبقي على 6 محافظين في مناصبهم.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، قدّم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، استقالة حكومته للرئيس السيسي، وجرى قبولها، وكلفه الأخير تشكيل حكومة جديدة. وتولى مدبولي الحكومة لأول مرة في 7 يونيو/حزيران 2018.

ويأتي تشكيل حكومة مدبولي الجديدة في وقت تمرّ مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مستمرين على حدودها: الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة شرقاً، والنزاع في السودان جنوباً.