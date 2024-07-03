سياسة
3 دقيقة قراءة
مصر.. رئيس جديد لأركان الجيش وتغييرات واسعة بالحكومة الجديدة
أدت الحكومة المصرية الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط تغييرات في عدد من الحقائب بينها الدفاع والخارجية، كما أعلن الرئيس المصري تعيين الفريق أحمد خليفة، رئيسا جديدا لأركان الجيش.
مصر.. رئيس جديد لأركان الجيش وتغييرات واسعة بالحكومة الجديدة
 السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والحكومة الجديدة، / صورة: Reuters
3 يوليو 2024

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بعد نحو شهر من تكليف الرئيس المصري، لمصطفى مدبولي تشكيل حكومة جديدة، وسط تغييرات واسعة طالت 23 حقيبة وزارية من أصل 31 حقيبة، و21 محافظاً من بين 27.

وبين أبرز أعضاء الحكومة الجدد، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر، خلفاً للفريق أول محمد زكي، والخارجية بدر عبد العاطي خلفاً لسامح شكري.

ووزير الدفاع الجديد كان يشغل منصب محافظ السويس (شمال شرق) منذ 2018، قبل ترقيته من جانب السيسي اليوم إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيراً للدفاع، كما تدرج في مناصب عسكرية عديدة كان أبرزها مساعد وزير الدفاع في 2015، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.

وبدر عبد العاطي أحد أبرز وجوه وزارة الخارجية منذ سنوات، وشغل منصب متحدث الوزارة بين 2013 و2015، وسفير مصر في ألمانيا من 2015 حتى 2019، ومنصب سفير مصر لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبي منذ مارس/آذار 2022، كما عمل نائب مساعد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا، وفق المصدر ذاته.

في السياق، قال بيان مقتضب للرئاسة المصرية، بعد وقت قصير من تعيين عبد المجيد صقر، وزيرا جديدا للدفاع ضمن التعديل الوزاري الواسع، إعلان السيسي تعيين الفريق أحمد خليفة، رئيسا جديدا لأركان للجيش.

ووفق بيان الرئاسة المصرية، "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة، رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة"، دون تفاصيل، وذلك خلفا للواء أسامة عسكر.

كما أدى محافظون جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، وشملت التغييرات بحسب إعلام محلي، 21 محافظة بينها، القاهرة (العاصمة)، والإسكندرية (شمال)، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق وإحداهما متاخمة لقطاع غزة)، في حين أُبقي على 6 محافظين في مناصبهم.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، قدّم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، استقالة حكومته للرئيس السيسي، وجرى قبولها، وكلفه الأخير تشكيل حكومة جديدة. وتولى مدبولي الحكومة لأول مرة في 7 يونيو/حزيران 2018.

ويأتي تشكيل حكومة مدبولي الجديدة في وقت تمرّ مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مستمرين على حدودها: الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة شرقاً، والنزاع في السودان جنوباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us