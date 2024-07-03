سياسة
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البيت الأبيض: الادعاءات بشأن احتمال انسحاب بايدن من الانتخابات غير صحيحة
قال البيت الأبيض، الأربعاء، إنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام أمريكية بشأن تصريح للرئيس جو بايدن قال فيه إنه يدرس الانسحاب من السباق الانتخابي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
البيت الأبيض: الادعاءات بشأن احتمال انسحاب بايدن من الانتخابات غير صحيحة
أقر بايدن بأدائه الضعيف في المناظرة أمام ترمب / صورة: AFP
3 يوليو 2024

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن "حليف رئيسي" لم تذكر اسمه، قوله إن "بايدن يعلم أن عليه الإسراع بطمأنة الجمهور بأنه لا يزال قادراً على القيام بهذه المهمة"، مضيفاً أن بايدن "يعلم أنه إذا حدثت واقعتان أخريان من هذا القبيل (مناظرتان بالأداء الضعيف نفسه)، فسنكون في موقف مختلف".

ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بيتس صحة ما ورد بالتقرير، قائلاً في منشور على منصة إكس: "هذا الادعاء غير صحيح بالمرة".

وأثارت المناظرة بين بايدن وترمب، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، وتسببت باستياء الديمقراطيين بسبب الظهور الضعيف للرئيس الأمريكي وكلامه المتلعثم وعدم قدرته على إنهاء جمله. وطالب بعض المشرعين الديمقراطيين بتنحيه وترشيح بديل له في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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