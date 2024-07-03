ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن "حليف رئيسي" لم تذكر اسمه، قوله إن "بايدن يعلم أن عليه الإسراع بطمأنة الجمهور بأنه لا يزال قادراً على القيام بهذه المهمة"، مضيفاً أن بايدن "يعلم أنه إذا حدثت واقعتان أخريان من هذا القبيل (مناظرتان بالأداء الضعيف نفسه)، فسنكون في موقف مختلف".

ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بيتس صحة ما ورد بالتقرير، قائلاً في منشور على منصة إكس: "هذا الادعاء غير صحيح بالمرة".

وأثارت المناظرة بين بايدن وترمب، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، وتسببت باستياء الديمقراطيين بسبب الظهور الضعيف للرئيس الأمريكي وكلامه المتلعثم وعدم قدرته على إنهاء جمله. وطالب بعض المشرعين الديمقراطيين بتنحيه وترشيح بديل له في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.