سياسة
3 دقيقة قراءة
انتهاء الحملات الانتخابية في بريطانيا وسط توقعات بفوز حزب العمال
أنهى القادة السياسيون في بريطانيا حملاتهم الانتخابية ,جهودهم لحشد الأصوات، في وقت متأخر أمس الأربعاء، تمهيداً لانتخابات يُتوقّع أن تأتي بحكومة من حزب العمال بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.
انتهاء الحملات الانتخابية في بريطانيا وسط توقعات بفوز حزب العمال
زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر خلال حملته الانتخابية / صورة: Reuters
3 يوليو 2024

وأكّد رئيس الوزراء ريشي سوناك في خطاب ختامي أمام أنصاره، أن المنافسة "لم تنتهِ بعد"، رغم إقراره بأنه المرشح الأضعف، بعد ساعات من موجة استطلاعات أخيرة أظهرت أن حزب المحافظين الحاكم في طريقه لتلقي هزيمة قياسية أمام حزب العمال.

وعشية الانتخابات تلقّى المحافظون ضربة قوية أخرى مع إعلان صحيفة "ذا صن" المعروفة بتأييدها للفائزين، دعمها لكير ستارمر.

وبعد ستة أسابيع من الحملات و14 عاماً من حكم المحافظين الذي شهد تعاقب خمسة رؤساء وزراء بينهم أربعة اضطروا إلى الاستقالة، من المتوقع أن تصوّت البلاد اليوم الخميس، لصالح يسار الوسط، وأن توصِل ستارمر إلى داونينغ ستريت.

وأمس الأربعاء، كتبت صحيفة "ذا صن" المملوكة لأسرة الملياردير الأسترالي-الأمريكي روبرت مردوخ: "حان وقت التغيير، حان وقت حزب العمّال".

كانت الصحيفة أيّدت في 1997 حزب العمّال خلال انتخابات فاز فيها توني بلير، كما أيّدت المحافظين على رأسهم ديفيد كاميرون قبل فوزه عام 2010.

وجاب ستارمر (61 عاماً) البلاد في محاولة للتحذير من الإفراط في الثقة في الساعات المتبقية من الحملة، وقال للصحفيين على متن الطائرة نفسها التي كانت تستعدّ لنقل منتخب بريطانيا لكرة القدم لخوض منافسات بطولة أوروبا في ألمانيا، إنّ "ما قلته للفريق هو أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بالرضا عن النفس".

وأضاف ستارمر ضاحكاً أنه يأمل أن لا يعود الفريق إلى الوطن في أي وقت قريب، مؤكداً أنّ حزب العمال يعدّ "الكثير من الاستعدادات" للحكم.

وبذلت كبار شخصيات المحافظين، وبمقدمهم سوناك، جهوداً لدعوة الناخبين إلى عدم إعطاء "غالبية كبرى" للعماليين في مجلس العموم. وكرر سوناك الرسالة في حدث أخير بعد 24 ساعة في هامبشاير بجنوب بريطانيا، قائلاً لأنصاره: "لم ينتهِ الأمر حتى تنطلق صافرة النهاية يا أصدقائي، وأنا أقول لكم أيضاً إن هذا المنافس الذي يعتقد أن حظوظه ضئيلة سيقاتل حتى صافرة النهاية".

وقال وزير العمل ميل سترايد، وهو أحد أبرز داعمي حملة سوناك، في تصريح لإذاعة "تايمز راديو" أمس الأربعاء: "نحن على الأرجح عشية أكبر فوز (عمالي) شهدناه على الإطلاق".

وكتبت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان في صحيفة تليغراف: "لقد انتهى الأمر، وعلينا أن نستعد لواقع المعارضة والإحباط الذي تخلّفه".

وبعد سنوات عاش خلالها البريطانيون تجربة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي وأزمة اقتصادية واجتماعية وانتشار وباء كورونا وفضائح وعدم استقرار سياسي مع تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء محافظين منذ عام 2022 وخمسة منذ عام 2010، يرجّح مراقبون أن الناخبين يتطلعون أخيراً إلى التغيير.

وحسب المراقبين، لا تسود أجواء تفاؤل أو أمل مفرط بين البريطانيين، لكنّهم باتوا على استعداد لمنح كير ستارمر زعيم حزب العمال فرصة لقيادة البلاد. وستارمر محامٍ سابق مدافع عن حقوق الإنسان شغل منصب المدّعي العامّ قبل أن يُنتخب نائباً قبل تسع سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us