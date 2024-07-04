وظهر في اللقطات أربعة أشخاص يرتدون ملابس داكنة على سطح المبنى ويرفعون لافتات سوداء من بينها واحدة مكتوب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

واتهم أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب. وقال المتظاهر: "لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة".

وأفاد شاهد من رويترز بأن عدداً من أفراد الشرطة والأمن نصحوا الناس بعدم السير مباشرة أسفل منطقة الاحتجاج عند المدخل الرئيسي للمبنى، لكن لم تحاول عناصر الشرطة على ما يبدو إنزال المتظاهرين.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية جيمس باترسون وصف في منشور على منصة إكس، الاحتجاج بأنه "انتهاك خطير لأمن البرلمان". وقال إن "المبنى خضع للتجديد بتكلفة كبيرة لمنع مثل هذه الاختراقات"، مؤكداً ضرورة إجراء تحقيقات.