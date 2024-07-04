سياسة
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متظاهرون داعمون لفلسطين يصعدون فوق سطح البرلمان الأسترالي
أظهرت لقطات تليفزيونية اليوم الخميس، متظاهرين داعمين لغزة فوق سطح مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا، واتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
متظاهرون داعمون لفلسطين يصعدون فوق سطح البرلمان الأسترالي
متظاهرون داعمون لفلسطين يصعدون فوق سطح البرلمان الأسترالي / صورة: Reuters
4 يوليو 2024

وظهر في اللقطات أربعة أشخاص يرتدون ملابس داكنة على سطح المبنى ويرفعون لافتات سوداء من بينها واحدة مكتوب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

واتهم أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب. وقال المتظاهر: "لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة".

وأفاد شاهد من رويترز بأن عدداً من أفراد الشرطة والأمن نصحوا الناس بعدم السير مباشرة أسفل منطقة الاحتجاج عند المدخل الرئيسي للمبنى، لكن لم تحاول عناصر الشرطة على ما يبدو إنزال المتظاهرين.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية جيمس باترسون وصف في منشور على منصة إكس، الاحتجاج بأنه "انتهاك خطير لأمن البرلمان". وقال إن "المبنى خضع للتجديد بتكلفة كبيرة لمنع مثل هذه الاختراقات"، مؤكداً ضرورة إجراء تحقيقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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