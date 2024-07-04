سياسة
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حماس: تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على غزة
أعلن مصدر مسؤول في حركة حماس أمس الأربعاء، أن الحركة تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف الحرب على قطاع غزة.
حماس: تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على غزة
تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن وقوع عشرات آلاف الشهداء والجرحى / صورة: AA
4 يوليو 2024

وقال المصدر، الذي لم تكشف الحركة عنه، fحسب ما نشرته عبر حسابها على منصة تليغرام: "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء (مصر وقطر) بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني"، ولم يكشف مزيداً من التفاصيل عن تلك الأفكار.

في المقابل قال جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، إن الوسطاء نقلوا إلى فريق التفاوض ردّ حركة حماس على مقترح تبادل الأسرى، وإن تل أبيب ستدرسه، وفق بيان للموساد، نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر منصة إكس.

تعقيباً على ذلك قالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن "الخطوط العريضة للصفقة جرت صياغتها قبل سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا في رفح (جنوب)، بالتالي، حتى لو وافقت حماس، فمن المتوقع أن يحدث خلاف أساسي حول استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في المحور".

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه قوله: "حتى لو ردّت حماس إيجابيّاً على الخطوط العريضة، فإن المفاوضات ستستغرق وقتاً طويلاً".

والأسبوع الماضي، أثار نتنياهو عاصفة سياسية وغضب بين أهالي الأسرى، عندما صرّح للقناة 14 الخاصة المقربة منه، بأنه مستعد لصفقة جزئية يستعيد بها بعض الأسرى المحتجزين في غزة، مؤكداً ضرورة استئناف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها.

إلا أن نتنياهو تراجع عن تصريحاته، وقال أمام الهيئة العامة للكنيست: "لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات، ونحن ملتزمون المقترح الإسرائيلي الذي رحّب به الرئيس الأمريكي جو بايدن".

ونهاية مايو/أيار الماضي، أعلن بايدن تقديم إسرائيل مقترحاً جديداً لاتفاق من 3 مراحل يشمل "تبادلاً للأسرى" بأول مرحلتين، و"إدامة وقف إطلاق النار" بالمرحلة الثانية، و"إعادة إعمار غزة" بالمرحلة الثالثة.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تُجرِي الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق سيكون الثاني من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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