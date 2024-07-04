سياسة
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الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل: الاستيطان بالضفة الغربية يفاقم التوتر
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إدانته شرعنة 5 بؤر استيطانية إسرائيلية واعتزام تل أبيب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة.
الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل: الاستيطان بالضفة الغربية يفاقم التوتر
الاتحاد الأوروبي يدين بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية  / صورة: AA
4 يوليو 2024

وقال الاتحاد، في بيان: "يدين الاتحاد الأوروبي مخطط ما يسمى إضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية إسرائيلية والإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة".

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية)، الأربعاء، إن "المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي في الضفة الغربية (حكومي) سيلتئم اليوم وغداً (الأربعاء والخميس) للتصديق على بناء 5 آلاف و300 وحدة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية".

كما أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة استمرار سياسات نزع الملكية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية المحتلة"، وفق البيان. وشدّد على "وجوب توقف الجهود الرامية إلى الضم الفعلي" للأراضي الفلسطينية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن "سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين".

ودعا إسرائيل إلى "التراجع عن تلك القرارات"، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي "لن يعترف بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي) على ذلك"، بحسب البيان.

وأكد الاتحاد الأوروبي "التزامه الثابت السلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين، إذ تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة، جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".

وانتقدت دول عدة، الأسبوع الماضي، قرار إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد إقامتها من دون موافقة الحكومة. وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

ويشهد الاستيطان في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ارتفاعاً ملحوظاً منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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