ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 53 آخرون بينهم 4 ما زالوا في حالة خطيرة، أمس الأربعاء، في ضربة روسية بصواريخ وطائرات مسيرة في مدينة دنيبرو بجنوب شرقي أوكرانيا.

وأظهرت صور التقطها أحد الشهود ونشرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه على تليغرام انفجاراً كبيراً في السماء أعقبه انطلاق كرة نارية نحو الأرض.

كما قتل شخصان في ضربات روسية استهدفت منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وأفاد الحاكم إيفان فيدوروف عبر تليغرام "قتل رجل وامرأة جراء قصف عدو" وأصيب رجل آخر. وأحصى الحاكم 391 هجوماً روسياً على عشر بلدات في منطقة زابوريجيا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وغالباً ما تشهد منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا التي تفيد روسيا بأنها ضمتها، ضربات أدت إحداها إلى سقوط سبعة قتلى ونحو أربعين جريحاً، في نهاية يونيو/حزيران.

وأصيب ثمانية أشخاص، الأربعاء في غارة شنتها مسيّرات أوكرانية على موقع محطة متفرعة عن محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا على ما ذكرت مجموعة "روساتوم" الروسية التي تندد بتكاثر الهجمات.

في غضون ذلك، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة فوق ست مناطق في شمال ووسط أوكرانيا. وقال حاكم منطقة تشيرنيهيف في شمال البلاد إن واحدة من الطائرات المسيرة قصفت منشأة في المنطقة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضاف في بيانه أن أكثر من خمسة آلاف مستهلك في المنطقة ظلوا من دون كهرباء حتى صباح اليوم. بينما قال حاكم دنيبروبتروفسك إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين فوق منطقته.

في السياق، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها اليوم الخميس إن صاروخاً روسياً قصف ودمر مقاتلة أوكرانية من طراز ميج-29 في مطار بمنطقة دنيبروبتروفسك.