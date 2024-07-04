سياسة
2 دقيقة قراءة
رئاسيات إيران.. صمت انتخابي وخامنئي يدعو إلى مشاركة أكبر في الجولة الثانية
دخلت إيران صباح اليوم الخميس فترة الصمت الانتخابي قبل يوم من بدء عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14، لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين المرشّحَين الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.
رئاسيات إيران.. صمت انتخابي وخامنئي يدعو إلى مشاركة أكبر في الجولة الثانية
إيران / صورة: AP
4 يوليو 2024

ويُحظر على المرشحين خلال فترة الصمت الانتخابي التي بدأت عند انتهاء مهلة الدعاية الانتخابية، أي أنشطة متعلقة بالدعاية الانتخابية، سواء في وسائل الإعلام أم شبكات التواصل.

وبدأت الحملات الانتخابية للمرشحَين يوم الأحد الماضي بعد إعلان نتائج الجولة الأولى يوم السبت، التي تصدّر فيها بزشكيان النتائج بحصوله على نحو 43% من الأصوات التي بلغت 24 مليوناً و500 ألف صوت.

بينما حلّ جليلي ثانياً بـ38% من الأصوات، وبسبب عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، فقد تقررت جولة الإعادة غداً الجمعة وفق قانون الانتخابات الإيراني.

وسجّلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ قيام الجمهورية الإيرانية عام 1979، إذ بلغت عكس التوقعات نحو 40%.

في سياق ذلك دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس الأربعاء، الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم معتبراً أن المشاركة المنخفضة في الجولة الأولى لا تعني أن مَن لم يصوت هو "ضد النظام".

وقال خامنئي في مقطع فيديو بثه التليفزيون الرسمي إنّ "من الخطأ تماماً الاعتقاد بأنّ أولئك الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى هم ضد النظام"، وأضاف: "لكن المشاركة لم تأت كما كان متوقعاً".

ودعا المرشد الإيراني "أولئك الذين يحبّون الإسلام والجمهورية الإسلامية وازدهار البلاد"، إلى إظهار ذلك بمشاركتهم فيها، وتابع أن "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مهمة جداً"، داعياً إلى مشاركة أكبر في التصويت.

وتأتي الانتخابات الرئاسية، عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطّم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us